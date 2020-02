Erdogan użył w Kijowie banderowskiego pozdrowienia [+VIDEO]

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przyleciał w poniedziałek do Kijowa z oficjalną wizytą. Podczas ceremonii powitania zgodnie z protokołem użył banderowskiego pozdrowienia.

Wideo z fragmentem ceremonii powitania przed Pałacem Maryńskim w Kijowie zamieścił na YouTube portal Ukraińska Prawda. Na nagraniu widać, jak Erdogan, któremu towarzyszy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zatrzymuje się przed kompanią honorową i pozdrawia żołnierzy hasłem „Sława Ukrajini!” (chwała Ukrainie), a żołnierze odpowiadają „herojam sława!” (chwała bohaterom). Ukraińska Prawda nazywa to „patriotycznym pozdrowieniem”.

Agencja Anadolu podała, że turecki prezydent przyjechał na Ukrainę, by omówić ze stroną ukraińską kwestie dwustronne i regionalne, możliwości pogłębienia współpracy turecko-ukraińskiej a także sytuację Tatarów Krymskich. Erdogan i Zełenski wezmą też udział w forum biznesowym Turcja-Ukraina.

Jak pisaliśmy, złożenie wizyty na Ukrainie przez polityka najwyższej rangi zgodnie z ukraińskim protokołem wiąże się z uroczystością powitania, w trakcie której gość powinien pozdrowić kompanię honorową ukraińskiego wojska słowami „Sława Ukrajini”, na co żołnierze odpowiadają „herojam sława!”. Było to organizacyjne pozdrowienie ludobójczej banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za zamordowanie ponad 100 tys. Polaków. Do 1943 roku pozdrowienie to wiązało się z faszystowskim gestem podniesionej prawej ręki. W październiku 2018 roku stało się ono oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii i policji. W listopadzie 2018 roku Angela Merkel zignorowała ten protokół pozdrawiając żołnierzy starym zawołaniem „Witaju wojiny!”. Miesiąc później prezydent Litwy użyła już banderowskiego pozdrowienia.

Przypomnijmy, że w podobnej sytuacji znajdzie się Andrzej Duda, jeśli przyjmie zaproszenie Zełenskiego do złożenia w tym roku wizyty na Ukrainie.

Kresy.pl / Ukraińska Prawda / Anadolu