Media: wybuchy na Nord Stream mogły uszkodzić polsko-szwedzki kabel energetyczny

Economist Intelligence Unit opublikował we wrześniu listę 172 miast z całego świata. W rankingu pod uwagę wzięto następujące czynniki: kultura, środowisko, edukacja, opieka zdrowotna, infrastruktura i stabilność. Wiedeń wypadł najlepiej z miast europejskich (po raz trzeci w ciągu pięciu lat). Za nim uplasowały się Kopenhaga, Zurych, Genewa i Frankfurt. Warszawa nie wypadła dobrze w rankingu. Według zestawienia jest jednym z gorszych miast do życia, gdzie jest jedynie "znośnie".

Many of the world’s most liveable cities in the EIU’s survey this year are in western Europe https://t.co/9TQ8ulRr0s