Media: Wieprzowina z Ukrainy może zalać polski rynek. “Nie obowiązują żadne limity”

Ukraiński koncern KSG Agro, wiodący producent trzody chlewnej na Ukrainie, planuje zwiększyć produkcję wieprzowiny. Branżowe media alarmują, że może to doprowadzić do zalania polskiego rynku wieprzowiną zza wschodniej granicy.

O sprawie poinformował w tym tygodniu portal pigprogress.net. Koncern KSG Agro prowadzi program partnerskiej współpracy z hodowcami świń, którego celem jest zwiększenie skali produkcji wieprzowiny. Funkcjonuje on już w 15 obwodach Ukrainy. Współpraca hodowców z koncernem ma trwać minimum 1,5 roku. KSG Agro oferuje hodowcom dostawę materiału do tuczu, ale też doradztwo w zakresie żywienia, leczenia i zarządzania stadem.

Koncern zamierza wejść na europejskie rynki. Prezes KSG Agro Siergiej Kasjanow zwraca uwagę, że w związku z dużą koncentracją produkcji w krajach UE pojawia się coraz więcej problemów środowiskowych i zdrowotnych, z ASF na czele. Sektor produkcji trzody chlewnej w Unii został dodatkowo osłabiony w wyniku rekordowo wysokich cen pasz.

Zdaniem Kasjanowa, to właśnie tanie pasze dają szanse rozwoju ukraińskiemu sektorowi. Ma to związek z nadpodażą zboża na ukraińskim rynku.

“Dziś, w związku z blokadą portów, na rynku krajowym mamy do czynienia z nadmiarem tanich zbóż, które można i należy przetworzyć na białko pochodzenia zwierzęcego, uzyskując produkt o większej wartości dodanej” – podkreślił Kasjanow w rozmowie z pigprogress.net.

Serwis farmer.pl zwraca uwagę, że obecnie import wieprzowiny z Ukrainy jest śladowy, głównie ze względu na słabość tamtejszego sektora. “W razie znaczącej odbudowy tamtejszej produkcji polscy i unijni hodowcy mogą zmierzyć się z kolejnym problemem. Sprawa może się bowiem zakończyć tak samo, jak ma to miejsce w przypadku rynku mięsa drobiowego. Od czasów rosyjskiej agresji na Ukrainie import tego gatunku mięsa wzrósł z 75 tys. ton (2021), do 175 tys. ton (2023). Co istotne jak na razie nie obowiązują żadne limity importowe na ten gatunek mięsa (co ma miejsce w przypadku drobiu, jaj i cukru)” – pisze portal.

pigprogress.net / farmer.pl / Kresy.pl