Media: Pakistan zainteresowany ukraińskimi czołgami i rakietami przeciwpancernymi

Ukraina liczy, że Pakistan zainteresuje się zakupem ukraińskich czołgów Opłot, które miały zrobić wrażenie na pakistańskiej delegacji. Ukraińskie systemy rakiet przeciwpancernych są natomiast faworytem potencjalnego wielkiego zamówienia dla pakistańskiej armii.

Pod koniec maja br. ukraińskie media podały, powołując się na informacje od „Ukrspeceksportu” i Zakładów im. Małyszewa, że istnieje możliwość sprzedaży do Pakistanu czołgów „Opłot”. Swoje zainteresowanie ukraińskimi czołgami wyraziła pakistańska delegacja, która złożyła oficjalną wizytę na Ukrainie. W jej składzie był m.in. głównodowodzący wojsk lądowych Pakistanu, gen. Kamar Dżawed Badżwa.

Pakistańczycy rozmawiali m.in. z ministrem obrony Ukrainy Andrijem Taranem i wiceministrem strategicznych branż przemysłu, Ołehem Uruskim. Później, na poligonie, mogli zapoznać się z różnymi typami broni i uzbrojenia produkcji ukraińskiej. Przedstawicielom Pakistanu zaprezentowano, w tym w działaniu, m.in. czołg Opłot, kołowy transporter opancerzony BTR-4E Bucefal, rakiety przeciwpancerne systemów Skif i Korsar, a także systemy bezzałogowe Łełeka-100, Cykonia i RD-2.

Według relacji przedstawicieli Ukroboronpromu, w tym szczególnie Ukroboroneksportu, a także Zakładu im. Małyszewa, pakistańskim wojskowym miały najbardziej spodobać się czołg Opłot oraz przeciwpancerny pocisk kierowany Skif (wersja eksportowa systemu Stugna-P). Wadym Nozdria, generalny dyrektor Ukrspeceksportu, który o tym mówił zaznaczył, że Pakistan to strategiczny klient Ukrainy. Dodał też, że w tym roku ma zostać zakończony program testowy dla klientów bezpośrednio w Pakistanie.

Nadzieję na kontrakt na sprzedaż czołgów do Pakistanu ma dyrekcja Zakładów im. Małyszewa. Pakistan jest największym partnerem zagranicznym tego przedsiębiorstwa. Pod koniec lat. 90. XX wieku kontrakt na dostawę 320 czołgów T-80UD faktycznie uratował tę fabrykę przed upadkiem. Ukraińskie media przypominają zarazem, że wcześniej podawano, że Opłot podczas testów w latach 2015-2017 przegrał kontrakt dla Pakistanu, na korzyść czołgu chińskiego. Nie wiadomo dokładnie, na jakiej podstawie miałaby teraz nastąpić zmiana.

Jednocześnie podano, że w Pakistan planuje zakupić bardzo dużą partię nowych przeciwpancernych rakiet kierowanych, celem przezbrojenia swoich wojsk. Ukraińskie systemy są tu zdecydowanym faworytem.

Przypomnijmy, że na Ukrainie trwają prace dotyczące głębokiej modernizacji czołgów T-64 do wersji „Krab” i T-84 Opłot do wersji „Bastion”. Za kilka lat będą one stanowić podstawę wyposażenia ukraińskich sił pancernych. W ubiegłorocznym wywiadzie wiceminister obrony Ukrainy ds. uzbrojenia Ołeksandr Myroniuk powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy będą eksploatować czołgi T-64 do 2045 roku dzięki ich głębokiej modernizacji, jako T-64 Krab. Już wówczas zapowiadano, że pierwszy, zmodernizowany egzemplarz próbny ma być gotowy mniej więcej na przełomie 2021/2022 roku.

Powrót Ukraińców do modernizacji czołgu T-64BW spowodowany był m.in. doświadczeniami z wykorzystywania wozów „Bułat” podczas konfliktu w Donbasie. Stwierdzono m.in., że nie są one wystarczająco mocne, a nowe systemy ochrony dynamicznej są trudne w obsłudze i utrzymaniu w warunkach polowych.

