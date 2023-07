Media: Czeskie koleje wchodzą do Polski. Połączenie Praga – Wrocław 4x dziennie już w przyszłym roku

Czeskie koleje uruchomią połączenie z Pragi przez Pardubice do Wrocławia, które może zostać wydłużone aż do Gdyni – wskazują nieoficjalne informacje serwisu Rynek Kolejowy. Ma ruszyć w przyszłym roku.

O sprawie poinformował w poniedziałek portal Rynek Kolejowy. W 2021 czeskie Ministerstwo Transportu notyfikowało chęć udzielenia dużego zamówienia na pociągi międzynarodowe państwowym Ceskim Drahom – z wolnej ręki, co wywołało protesty prywatnych przewoźników. „Ostatecznie 4 linie prowadzące do Austrii mają być przedmiotem przetargu, a piątą, do Polski – chciano ponownie przydzielić CD; jednak po notyfikacji ponownie zgłosili się po nią chętni prywatni operatorzy” – podkreśla serwis.

W konsekwencji zarządzono uproszczony tryb konkurencyjny. Składa się w jego ramach oferty bez z góry narzuconych kryteriów. Nieoficjalne informacje Rynku Kolejowego wskazują, że wygrał państwowy przewoźnik.

Pociągi zostaną uruchomione z dofinansowaniem od czeskiego rządu, we współpracy ze stroną polską. „Założono kursowanie z Pragi przez Pardubice i Letohrad do Wrocławia czterech par pociągów dziennie, z możliwym przedłużeniem kursów do Gdyni” – czytamy.

Medium podkreśla, że już dziś z wielosystemowych lokomotyw Vectron, należących do Ceskich Drahów, korzysta w naszym kraju PKP Intercity. Polski przewoźnik wypożycza też dziesiątki czeskich wagonów.

Linia Ex32 została zapisana w czeskim Planie Transportowym jako kontynuacja zawieszonego wiele lat temu połączenia Praga – Hradec Králové – Letohrad – Polska w ramach linii R10.

Jako powód zawieszenia wskazano brak chęci ze strony polskiego partnera na kontynuowanie projektu i niskie zainteresowanie pasażerów.

Połączenia mają ruszyć w grudniu 2024 roku, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy.

rynek-kolejowy.pl / Kresy.pl