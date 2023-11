Media: Adam Bodnar kandydatem centrolewicy na ministra sprawiedliwości

Ponieważ jednym z priorytetów potencjalnego rządu prounijnej centrolewicy ma być „odwrócenie większości zmian”, jakich w sądownictwie dokonały rządy Zjednoczonej Prawicy, ich twarzą, jako minister sprawiedliwości, miałby być były Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Jako RPO Bodnar domagał się ochrony banderowskich upamiętnień w Polsce i przyznania ukraińskim imigrantom praw mniejszościowych.

Jak podaje RMF FM, w potencjalnym rządzie centrolewicy Donalda Tuska ministrem sprawiedliwości miałby zostać były Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. W ostatnich wyborach został wybrany na senatora. Według informacji radia, jego kandydatura została już uzgodniona z koalicjantami.

Stacja zaznacza, że jednym z priorytetów rządu prounijnej centrolewicy ma być „odwrócenie większości zmian”, jakich w sądownictwie dokonały rządy Zjednoczonej Prawicy, a szczególnie były już minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego środowisko polityczne. Stąd, „potrzebne będą decyzje szybkie i często trudne”, których twarzą miałby być ktoś raczej niewzbudzający kontrowersji. Za takiego uznano prof. Adama Bodnara.

Według informacji RMF FM, jako minister sprawiedliwości Adam Bodnar miałby odpowiadać za ustawowe zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, a także Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).

Dodajmy, że we wtorek nowy Sejm wybrał czterech nowych członków KRS: Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO), Roberta Kropiwnickiego (KO), Tomasza Zimocha (Polska 2050) i Annę Marię Żukowską (Lewica). Wszystkie cztery kandydatury zgłoszone przez PiS zostały odrzucone. Sprawa ta wywołała burzliwą debatę w parlamencie.

Ponadto, we wtorek lider prounijnej centrolewicy, Donald Tusk zapowiedział unieważnienie większości lub nawet wszystkich decyzji PiS z ostatniego czasu. W ocenie szefa KO, powierzenie przez prezydenta misji stworzenia rządy dotychczasowemu premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu, jest tylko grą na czas.

„Dzisiaj mieliśmy kolejne nominacje, łapanie ostatnich stanowisk, wykorzystywanie pieniędzy. Tu widać, że są ciągle bardzo sprawni i coraz bardziej zdenerwowani. Na pewno część, większość, a może wszystkie decyzje, te z ostatnich dni będą unieważnione, bo są podejmowane wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć sobie tyły. Czegoś takiego chyba nie obserwowaliśmy w polskiej polityce po roku 89. To co mnie najbardziej uderza, to jest to, że to jest takie bezwstydne” – oświadczył Tusk, wskazany przez centrolewicę na kandydata na premiera.

Jak pisaliśmy, według ustaleń tygodnika „Wprost”, w potencjalnym centrolewicowym rządzie Donalda Tuska ministrem spraw zagranicznych miałby zostać Radosław Sikorski. Pełnił już tę funkcję w gabinecie Tuska za rządów PO-PSL. Nieoficjalne wypowiedzi polityków sugerują, że centrolewica zamierza iść na zwarcie z prezydentem Andrzejem Dudą w obszarze polityki zagranicznej.

Przypomnijmy, że Adam Bodar jest z pochodzenia Ukraińcem, potomkiem przesiedleńców w ramach operacji „Wisła”, która sam określił mianem zbrodni przeciwko ludzkości. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, w 2020 roku napisał do prezydenta Andrzeja Dudy ws. ochrony „ukraińskich miejsc pamięci w Polsce”, przy czym chodziło tu o tzw. pomniki OUN-UPA, w większości postawione nielegalnie. Jako RPO bronił tzw. tęczowych piątków w szkołach. Uważa, że w tym kontekścieszkoły nie powinny słuchać rodziców, lecz realizować ideę antydyskryminacji i tolerancji. Otwarcie twierdził też, że naród polski współuczestniczył w Holokauście.

Z kolei już jako były Rzecznik Praw Obywatelskich, w 2022 roku w felietonie na łamach „Gazety Wyborczej” zaproponował przyznanie obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych. Jego zdaniem jest to naturalna kolei rzeczy, ponieważ Ukraińcy żyją w naszym społeczeństwie, korzystają z usług publicznych i płacą podatki. Do tego pomysłu krytycznie odnieśli się politycy Konfederacji, nazywając taki pomysł “odlotem”. Bodnar już w 2018 roku opowiedział się za przyznaniem praw mniejszościowych imigrantom z Ukrainy.

rmf24.pl / Kresy.pl