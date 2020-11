Macron do muzułmanów: rozumiem wasze oburzenie, ale to nie powód do agresji

Protestujący potępili Francję podczas wieców ulicznych w kilku krajach z większością muzułmańską , a niektórzy wezwali do bojkotu francuskich towarów.

Atak z Nicei, w dniu, w którym muzułmanie obchodzili urodziny proroka Mahometa, nastąpił pośród rosnącego gniewu muzułmanów na całym świecie z powodu obrony przez Francję prawa do publikowania karykatur przedstawiających Mahometa.

Policja poinformowała w sobotę, że kolejna osoba została zatrzymana w związku z napadem. Osoba ta dołącza do trzech innych już przetrzymywanych w związku z podejrzeniem kontaktów z napastnikiem. Prezydent Macron wysłał tysiące żołnierzy do ochrony miejsc takich jak miejsca kultu i szkoły, a ministrowie ostrzegli, że mogą mieć miejsce inne ataki islamistów.

Napastnik krzyczący „Allahu Akbar”, ściął kobiecie głowę i zabił dwie inne osoby w kościele w Nicei w czwartek, podczas drugiego śmiertelnego ataku nożem we Francji w ciągu dwóch tygodni o motywach islamistycznych.

Francuscy urzędnicy zwiększyli ochronę po ataku nożem we nicejskim kościele, w którym w tym tygodniu zginęły trzy osoby.

Jak poinformował Reuters , prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił muzułmanów mieszkających w kraju, że ma szacunek dla oburzenia, które pojawiło się po publikowaniu karykatur Mahometa, stwierdził jednak, że nie jest to żadne usprawiedliwienie dla agresji z ich strony.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w sobotę, że szanuje muzułmanów, którzy byli zszokowani karykaturami Mahometa, ale nie jest to usprawiedliwienie dla przemocy – poinformowała agencja prasowa Reuters.

