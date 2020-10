Francja: Minister spraw wewnętrznych nakazał zamknięcie meczetu

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin nakazał zamknięcie Wielkiego Meczetu w Pantin w Paryżu, który jest największą muzułmańską świątynią we Francji. Działanie ministra było reakcją na zamordowanie nauczyciela historii Samuela Paty’ego, który pokazywał uczniom karykatury Mahometa.

Poprosiłem prefekta Seine-Saint-Denis o zamknięcie meczetu w Pantin – oświadczył w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin. Podkreślił, że jeszcze w poniedziałek wieczorem prefekt powinien podpisać nakaz zamknięcia meczetu. Działanie ministra było reakcją na zamordowanie nauczyciela historii, który pokazywał uczniom karykatury Mahometa – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Francuskie władze rozpoczęły w poniedziałek serię akcji, wymierzonych w ruch islamistyczny. Obiecały też „wojnę z wrogami Republiki”. W ramach walki z islamizmem francuska policja przeprowadziła operacje przeciwko „kilkudziesięciu osobnikom”.

Szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych podkreślił także, że aktualnie we Francji prowadzonych jest ponad 80 śledztw dotyczących mowy nienawiści w internecie. Służby badają także, czy niektóre organizacje, stowarzyszenia oraz grupy, które działają we francuskiej społeczności muzułmańskiej, m.in. Wspólnota przeciwko islamofobii we Francji (CCIF) powinny zostać rozwiązane z powodu oskarżeń o propagowanie przemocy i nienawiści. Poinformował także, doszło do zatrzymań.

Francuska prokuratura antyterrorystyczna poinformowała w piątek, że prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa nauczyciela historii, który niedawno pokazywał uczniom karykatury Mahometa. Według źródeł w policji mężczyznę znaleziono na przedmieściach Paryża z podciętym gardłem, względnie z odciętą głową. Osoba podejrzana o to zabójstwo została zastrzelona przez policję.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl