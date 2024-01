745 spalonych aut i 381 zatrzymań w Sylwestra we Francji. MSW o “spokojnej” nocy

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował, że podczas nocy sylwestrowej we Francji spalono 745 samochodów, a zatrzymanych zostało 381 osób. Wyraził opinię, że noc była “spokojna”.

Minister podkreślił, że liczba spalonych samochód i zatrzymań była o 10 proc. niższa niż w zeszłym roku. Jak dodał, było też o “80 proc. mniej ataków przy użyciu wyrzutni fajerwerków” i o “40 proc. mniej zranionych policjantów i żandarmów”.

“Główne wydarzenia odbyły się spokojnie, szczególnie w Paryżu, gdzie zgromadziło się ponad milion osób” – stwierdził.

Na ulice francuskich miast wysłano tej nocy aż 90 tys. funkcjonariuszy.

