Liderzy opozycji podpisali umowę koalicyjną: chcą “unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

Liderzy PO, Polski 2050, PSL i Lewicy – Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń – podpisali w piątek umowę koalicyjną. W jej ramach zobowiązali się do “unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.

W punkcie szóstym umowy koalicyjnej PO, Polski 2050, PSL i Lewicy czytamy: “Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań Koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie zasadą, a nie wyjątkiem. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę sieci żłobków. Jednocześnie strony Koalicji zgodnie przyznają, że w trosce o budowanie kapitału społecznego i wyrównywanie pozycji kobiet na rynku pracy, koniecznym jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Strony Koalicji będą współpracować na rzecz likwidacji luki płacowej, a także eliminacji innych barier, stojących na drodze równego traktowania na rynku pracy. Koalicja będzie dążyła do skutecznej egzekucji alimentów”.

Sposób “unieważnienia” wyroku Trybunału Konstytucyjnego wywołał pytania wśród internautów. “Formuła prawna „unieważniania” wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedziana przez liderów ogłoszonej dzisiaj koalicji jest bardzo prosta. Wystarczy usunąć go fizycznie z Dziennika Ustaw, który od 2012 r. jest publikowany tylko w formie elektronicznej” – skomentował mecenas Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris.

Trybunał Konstytucyjny 22 października orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku stwierdzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Trybunał Konstytucyjny zajął się oceną przepisów dopuszczających aborcję na wniosek 119 posłów PiS, PSL-Kukiz’15 i Konfederacji złożony w 2019 roku. Wnioskodawcy zaskarżyli przepis stanowiący, że aborcja jest dozwolona, gdy istnieją przesłanki medyczne wskazujące na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis precyzujący, że przerwanie ciąży w takich przypadkach jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza łonem matki.

