Kryzys migracyjny (Kresowy Przegląd Tygodnia #53)

Tygodniowy przegląd wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

– KRYZYS MIGRACYJNY – przez cały tydzień dochodziło do prób siłowego przekroczenia granicy; w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią; na granicy wschodniej UE liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 1444% w ciągu ostatniego roku; po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów; Policja zatrzymała w środę grupę liberalnych polityków chcących wjechać do strefy przy granicy z Białorusią; premier zwołał spotkanie z przedstawicielami partii opozycyjnych ws sytuacji bezp. nar. Polski, miało być ono „konstruktywne”; istnieje możliwość przekazania przez Komisję Europejską 200 mln euro dla Polski, Litwy i Łotwy na zabezpieczenia granicy; obcokrajowcy stanowią prawie 70 proc. poszukwianych w związku z organizacją nielegalnej imigracji; do Iraku i Syrii specjalnymi samolotami wróciło już z Białorusi ponad 2500 obywateli tych krajów; prezydent RP wyraził zgodę na pobyt w Polsce wojsk brytyjskich i estońskich; koszt leczenia nielegalnych imigrantów wyniósł niemal 1 mln zł; pieniądze przekazane Białorusi UE przeznaczane są na propagandę; 45 proc. ankietowanych Niemców sprzeciwiało się wpuszczaniu imigrantów do kraju; Łotwa zakończyła budowę tymczasowego ogrodzenia z drutu kolczastego na 37-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią; UE i USA nałożyły na Białoruś nowe sankcje; Białoruś zapowiedziała „twarde, asymetryczne” działania; Łukaszenko zagroził Polsce, że jeśli zamknie granicę z Białorusią, to on jest gotów zablokować przesył surowców energetycznych z Rosji; KE zawiesiła dotychczasowe przepisy azylowe na wniosek Polski, Litwy i Łotwy.

Kryzys migracyjny

W czwartek wieczorem na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnego incydentu. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, w gminie Czeremcha na Podlasiu. Białoruscy funkcjonariusze ponownie wspomagali tam migrantów, próbujących nielegalnie sforsować polską granicę. Interweniujący polscy policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze byli oślepiani przez Białorusinów światłem stroboskopowym i laserami.

Jak poinformowała w piątek rano Straż Graniczna, w czwartek 2 grudnia br. odnotowano 46 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Zaznaczono też, że siłowe próby przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG Narewce oraz w Czeremsze. Informacja ta dotyczy również incydentu, o którym informowała policja.

Z kolei o sytuacji w rejonie Narewki informowaliśmy jeszcze w czwartek. Według SG, w czwartek rano kolejna grupa nielegalnych imigrantów siłowo forsowała granicę. W stronę patroli polskich służb rzucane były kamienie, kawałki drzewa, gałęzie oraz metalowe rurki. Nikomu nie udało się sforsować granicy. Podobne próby miały miejsce przez cały tydzień. W czasie jednego z incydentów polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami przez Białorusinów.

W środę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi.

W listopadzie SG odnotowała 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, w październiku-17,5 tys., wrześniu-7,7 tys., sierpniu-3,5 tys.

Według wstępnych obliczeń Frontexu liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. wzrosła o prawie 70% – do 160 tys. – i o 45% w porównaniu z 2019 r. Na granicy wschodniej UE liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 1444%. Na wschodniej granicy UE łączna liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy w tym roku wyniosła blisko 8 tys. Sąsiadujące z Białorusią państwa członkowskie Unii Europejskiej znacznie wzmocniły środki kontroli granic w ramach wprowadzonych stanów wyjątkowych, co uniemożliwiło w październiku duże przepływy migrantów z Białorusi do UE – podała Agencja.

Szacunki Straży Granicznej wskazują, że po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów, którzy mogą podejmować próby nielegalnego przejścia na terytorium RP.

Policja zatrzymała w środę grupę liberalnych polityków chcących wjechać do strefy przy granicy z Białorusią. Wśród grupy polityków jacy chcieli podjechać do granicy Polski z Białorusią była posłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska, deputowani do Parlamentu Europejskiej z ramienia KO Róża Thun i Łukasz Kohut, a także zasiadające w tej izbie Fabienne Keller z francuskiego „Republiko naprzód” oraz Karalin Cseh z węgierskiej partii Momentum.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Mateusz Morawiecki zwołał w poniedziałek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie z przedstawicielami partii opozycyjnych, by omówić sytuację w zakresie bezpieczeństwa narodowego Polski. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. „Spotkanie dotyczyło ogólnej sytuacji geopolitycznej za naszą wschodnią granicą. Na spotkaniu przedstawione zostały tajne informacje pochodzące od Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tymi doniesieniami zapoznali się również politycy opozycji” – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller,

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła, że istnieje możliwość przekazania przez Komisję Europejską 200 mln euro dla Polski, Litwy i Łotwy na zabezpieczenia granicy – wynika z komunikatu przekazanego przez MSWiA. Johansson rozmawiała w poprzedni czwartek z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

Wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Do Iraku i Syrii specjalnymi samolotami wróciło już z Białorusi ponad 2500 obywateli tych krajów.

Prezydent RP wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (do 155 żołnierzy i 55 pojazdów) oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej (do 160 żołnierzy i do 50 pojazdów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za leczenie nielegalnych migrantów w podlaskich szpitalach nie płaci NFZ, ale Straż Graniczna. Do listopada to koszt blisko miliona złotych, ponad siedmiokrotnie więcej niż w 2020 roku, a rok jeszcze się nie skończył.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś, alarmował w rozmowie z unijnym komisarzem ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcziczem, że Białoruś przeznacza pieniądze od UE na propagandę. „W obozie sfinansowanym przez Białoruski Czerwony Krzyż z pieniędzy UE pojawił się Alaksandr Łukaszenko, informując, że Białoruś pomaga migrantom, a Polska nie pomaga i nie chce ich wpuścić na swoje terytorium. Łukaszenka był w obozie właśnie z przedstawicielami Białoruskiego Czerwonego Krzyża. Przestrzegaliśmy, aby reżim nie otrzymywał bezpośrednich dotacji finansowych z UE” – powiedział Sadoś.

W sondażu instytutu badań opinii YouGov 45 proc. ankietowanych Niemców sprzeciwiało się wpuszczaniu imigrantów do kraju, zanim ich wnioski azylowe zostaną rozpatrzone.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński wydał we wtorek wieczorem trzy rozporządzenia dot. funkcjonowania w pasie przy wschodniej granicy Polski. Najważniejsze z nich dotyczy zakazu przebywania na obszarze, na którym dotychczas obowiązywał stan wyjątkowy. Przepisy wprowadzone zostały na 3 miesiące.

Łotwa zakończyła budowę tymczasowego ogrodzenia z drutu kolczastego na 37-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią. Szacuje się, że docelowo powinno powstać stałe ogrodzenie, długości 134 km.

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w czasie posiedzenia w Brukseli sankcje wobec Białorusi. Obejmują one osoby i podmioty odpowiedzialne za kryzys migracyjny. Na liście znalazły się linie lotnicze Belavia. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do UE oraz zamrożeniu aktywów. Nałożenie sankcji zostało skoordynowane z analogicznymi działaniami USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Jedną z osób wpisanych na amerykańską listę jest syn Aleksandra Łukaszenki, Dmitrij.

Władze w Mińsku zapowiedziały, że na nowe unijne sankcje wobec Białorusi odpowiedzą „twardymi, asymetrycznymi, lecz adekwatnymi” działaniami. Zarzucają europejskim politykom, że chcą „maksymalnie pogorszyć życie” Białorusinów.

Aleksandr Łukaszenko zagroził Polsce, że jeśli zamknie granicę z Białorusią, to on jest gotów zablokować przesył surowców energetycznych z Rosji. Twierdził też, że zamknięcie granicy wyrządzi większe szkody Polsce i UE niż Białorusi.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas na wniosek Polski, Litwy i Łotwy zawiesił dotychczasowe przepisy azylowe UE. Prośby te zostały skierowane do KE w związku z kryzysem imigracyjnym na granicy z Białorusią. Według zaprezentowanych planów KE Polska, Litwa i Łotwa będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do 4 tygodni. Obecnie okres ten wynosi od 3 do 10 dni. Cała procedura azylowa na granicy, włącznie z odwołaniem, ma teraz trwać maksymalnie 16 tygodni.

Kresy.pl