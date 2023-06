Kolejny atak nielegalnych imigrantów na polskie służby. Straż Graniczna publikuje nagranie

Białoruś chce zamówić drony o wartości 3,1 mln rubli, jak podał we wtorek emigracyjny portal Zerkalo. Kupione mają zostać aparaty Supercam są opracowywane przez rosyjską firmę Unmanned Systems. S350 to jeden z flagowych produktów rosyjskiego przemysłu obronnego. To drony obserwacyjne, nie bojowe. Zestaw składa się z samego aparatu, ukłądu optycznego, baterii, narzędzi sterowania i tabletu.

Maksymalny czas lotu tego S350 wynosi 4,5 godziny. Jednocześnie może przesyłać informacje na odległość do 100 kilometrów. Na stronie producenta czytamy, że system może służyć do "obserwacji i rozpoznania", a także do ochrony granic państwowych.