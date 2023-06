Łotewski rząd realizuje już swoją obietnice wysyłania na Ukrainę samochodów skonfiskowanych miejscowym pijanym kierowcom.

Do tej pory na Ukrainę przekazano łącznie 66 pojazdów pojazdów, które, zgodnie z prawem Łotwy, skonfiskowano kierowcom poruszającym się po jej drogach pod wływem dużego stężenia alkoholu, to jest mając jego stężenie we krwi powyżej 1,5 promila. Informację taką podał, za miejscowym portalem Delfi litewski nadawca publiczny LRT. Państwo łotewskie ma prawo zająć pojazd takiego kierowcy i dowolnie nim dysponować.

„Państwo sprzedaje skonfiskowane samochody na aukcjach. Zamiast tego zdecydowaliśmy, że możemy pomóc naszemu bohaterowi narodowemu Reinisowi Poznaksowi, który dostarczył już tysiąc samochodów na front na Ukrainie” – objaśniał wcześniej łotewski minister finansów Arvils Åseradens.

Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku, władze Łotwy skonfiskowały około dwustu samochodów pijanych kierowców. W marcu podawaliśmy na naszym portalu, że Łotysze rozpoczęli już procedurę przesyłania maszyn na Ukrainę

Łotwa dostarcza Kijowowi nie tylko cywilne samochody. W połowie stycznia bieżącego roku Ministerstwo Obrony Łotwy poinformowało , że przekaże Ukrainie pomoc wojskową, która obejmie systemy Stinger, a także śmigłowce, broń strzelecką i drony.