KE kieruje do TSUE kolejną sprawę przeciw Polsce

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejnej sprawy przeciw Polsce i Bułgarii. Chodzi o dyrektywę w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS).

Komisja poinformowała we wtorek, że chodzi o brak transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). EETS to system pobierania opłat. Użytkownicy dróg w UE mogą w jego ramach uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. „Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE” – podano we wtorkowym komunikacie KE.

„Oznacza to, że kierowcy mogą być zobowiązani do posiadania więcej niż jednej umowy abonenckiej, więcej niż jednego dostawcy i więcej niż jednego urządzenia pokładowego w celu prowadzenia pojazdów do Bułgarii i Polski lub przez terytorium tych państw. Mogą również pojawić się problemy związane z egzekwowaniem opłat drogowych w przypadku osób popełniających wykroczenia niebędących rezydentami w wymienionych krajach oraz w przypadku kierowców z tych państw, którzy znajdują się w innych państwach członkowskich” – czytamy.

KE pisze, że termin transpozycji dyrektywy upłynął 19 października 2021 r. W listopadzie 2021 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim. Z kolei w maju 2022 r. podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii.

Komisja kieruje w związku z tym do TSUE sprawę przeciw Polsce i Bułgarii.

„Ponieważ te państwa członkowskie nadal nie wywiązują się ze swojego obowiązku transpozycji dyrektywy, Komisja postanowiła przekazać sprawy do Trybunału z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych” – czytamy w komunikacie.

ec.europa.eu / Kresy.pl