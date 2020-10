Kanclerz Austrii proponuje przeprowadzenie armeńsko-azerbejdżańskich rozmów w Wiedniu

W czwartek, kanclerz Austrii Sebastian Kurz zaproponował premierowi Nikola Paszynianowi przeprowadzenie w Wiedniu rozmów między Azerbejdżanem i Armenią na temat Górskiego Karabachu.



Kanclerz Austrii Sebastian Kurz podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z premierem Armenii Nikola Paszynianem zaproponował przeprowadzenie rozmów w Wiedniu na najwyższym szczeblu armeńsko-azerbejdżańskim na temat Górskiego Karabachu.

„W dzisiejszej rozmowie telefonicznej z premierem Armenii Nikola Paszynianem wyraziłem nadzieję na pokojowe rozwiązanie i powtórzyłem naszą ofertę zorganizowania kolejnej rundy rozmów między obiema stronami. Austria zawsze była miejscem dialogu i nadal będziemy promować deeskalację i bezpośrednie rozmowy”- napisał w poście na Twitterze.

I expressed my hope for a peaceful solution in a call with Armenian PM @NikoPashiyan today and reiterated our offer to host another round of talks between the two parties. Austria has always been a place for dialogue and we will continue to promote de-escalation and direct talks.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 8, 2020