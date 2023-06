Rośnie eksport ukraińskich produktów rolno-spożywczych

Najnowsze dane na temat wywozu towarów rolno-spożywczych przez porty obwodu odeskiego wskazują, że w ciągu tygodnia Ukraina znacznie zwiększyła eksport, ale nadal nie osiągnęła tygodniowej średniej.

W minionym tygodniu przez porty morskie obwodu odeskiego wyeksportowano 651 tys. ton produktów rolnych, czyli o 65 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, podał we wtorek Ukraiński Klub Biznesu Rolniczego (UCAB), na który powołał się portal Korrespondent.net. Jak odnotowano w ubiegłym tygodniu w portach załadowano 13 statków, czyli o 6 jednostek więcej niż wcześniej.

Statki te są załadowane, ale nie zostały jeszcze poddane inspekcji, aby mogły przepłynąć przez Morze Czarne kontrolowane przez Rosjan. UCAB podkreślił, że te tygodniowe dostawy pozostają jednak nadal poniżej średniego siedmiodniowego wywozu za pośrednictwem wynegocjowanego z Rosją, Turcją i ONZ korytarza zbożowego.

W ubiegłym tygodniu przy wejściu skontrolowano tylko siedem statków, co portal określił jako „liczbę krytycznie niską”. W 45 tygodniu funkcjonowania korytarza zbożowego eksportowano: kukurydzę (udział w strukturze eksportu ogółem – 54 proc.), pszenicę (38 proc.) oraz olej słonecznikowy (7 proc.).

Produkty rolne z Ukrainy popłynęły do ​​Azji – Izraela, Bangladeszu, Chin, Afryki – Egiptu i Kenii, ale też Europy – Hiszpanii. W sumie od uruchomienia korytarza zbożowego od 1 sierpnia 2022 do 11 czerwca 2023 Ukraina wyeksportowała przez Morze Czarne łącznie 31,6 mln ton produktów rolnych.



Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, to pakiet porozumień podpisany przez Rosję z ONZ i Turcja, a także osobno przez Ukrainę z tymi dwoma partnerami, w lipcu ubiegłego roku. Porozumienia stworzyły bezpieczny korytarz umożliwiający eksport zboża z ukraińskich portów zablokowanych wcześniej przez rosyjską marynarkę wojenną.

W listopadzie umowa została przedłużona o 120 dni. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Rosja z końcem października ogłosiła wycofanie się z porozumień i groziła przywróceniem blokady morskiej ekportu ukraińskiego zboża. Stało się tak na skutek ataku dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdził, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”. Jakiś czas temu Moskwa oskarżyła Zachód o sabotowanie porozumienia.

Alternatywą dla eksportu morskiego jest eksport drogą lądową, zwłaszcza przez Polskę, lub do Rumunii i Bułgarii. Jednak prowadzi to do zalewania rynków tych państw zboże ukraińskim co już wywołało problemy ze zbytem u miejscowych rolników.

korrespondent.net/kresy.pl