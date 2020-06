Gazprom odwołuje się od wyroku arbitrażowego ws. kontraktu jamalskiego. PGNiG: „Skarga nie wpłynie na realizację wyroku”

PGNiG poinformowało we wtorek, że Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu w sporze z polską spółką. Sprawa dotyczyła cen w kontrakcie jamalskim. Podkreślono, że treść skargi nie jest jeszcze znana – nie została formalnie doręczona.

We wtorek PGNiG poinformował, że Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu w sporze z polską spółką – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Podkreślono, że treść skargi nie jest jeszcze znana. Sprawa dotyczyła cen w kontrakcie jamalskim.

Polska spółka dowiedziała się jednak o złożeniu do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargi o uchylenie wyroku końcowego z 30 marca 2020 r. Został wydany przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym, wniesionym przez PGNiG przeciwko Gazpromowi.

W ocenie #PGNiG nie ma podstaw do uchylenia wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego z 30.03.2020 r. w sprawie sporu cenowego pomiędzy PGNiG a #Gazprom. Więcej: Oświadczenie PGNiG dot. skargi Gazprom o uchylenie ww. wyroku👉https://t.co/ajidN3XSBK — PGNiG (@GK_PGNiG) June 2, 2020

„Wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizację wyroku arbitrażowego, co oznacza, że obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową” – napisał na Twitterze szef PGNiG Jerzy Kwieciński.

„PGNiG będzie mogło szczegółowo ustosunkować się do treści wniosku po jego formalnym doręczeniu do Spółki. Należy jednak podkreślić, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku Arbitrażu w zakresie merytorycznym. W szczególności, wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizację wyroku arbitrażowego, co oznacza, że obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową” – czytamy we wtorkowym oświadczeniu PGNiG.

PGNiG przypomniało, że 30 marca 2020 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok, w którym uznał argumenty Spółki i zmienił sposób ustalania ceny dostaw gazu w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest bezpośrednio i w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich. Tym samym Trybunał potwierdził, że obowiązujące wcześniej w kontrakcie jamalskim ceny były nierynkowe.

Jak pisaliśmy, 30 marca PGNiG wygrało z Gazpromem w sporze, który znalazł finał w sztokholmskim trybunale arbitrażowym. Zgodnie z wyrokiem nowa formuła cenowa obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku, kiedy PGNiG wystąpiło z wnioskiem o zmianę sposobu ustalania ceny. Według szacunków polskiego koncernu powinien on odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty.

Trybunał zmienił sposób naliczania cen w kontrakcie jamalskim. Jest ona teraz w dużym stopniu zależna od cen na europejskim rynku, oraz zbliżona do ceny, po jakiej PGNiG sprzedaje swoim odbiorcom gaz.

PGNiG otrzymało od Gazpromu miesiąc później deklarację stosowania się do nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego. Polska spółka dostała także korektę do faktury za zakup gazu za marzec 2020 r.

