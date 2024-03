Nieokreślony przez brytyjską gazetę "urzędnik NATO" powiedział, że nie ma planów, aby Sojusz Północnoatlantycki rozmieścił lądowe oddziały bojowe na Ukrainie, jednoczenie mówiąc, iż ta "ma prawo do samoobrony, a my mamy prawo ją wspierać”. Jednak wysoki europejski urzędnik do spraw obrony powiedział, iż oświadczenie Macrona miało na celu wytowrzenie efektu odstraszania i dwuznaczności wobec Rosji, dodając: „Wszyscy wiedzą, że na Ukrainie są zachodnie siły specjalne – po prostu oficjalnie tego nie przyznali”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, jak podaliśmy we wtorek na naszym portalu, wypowiadał się po spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu - “Na tym etapie nie ma konsensusu, by wysłać tam [na Ukrainę] wojska” – oświadczył. “Niczego jednak nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała” – dodał Macron. We wtorek jego wystąpienie skrytykowała nieoficjalna liderka największej partii opozycjnej Marine Le Pen.