Powołując się na dane amerykańskiego wywiadu "The New York Times" twierdzi, że to Ukraińcy stali za zamachem na córkę rosyjskiego ideologa tradycjonalistycznego.

Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że nieokreślona grupa we władzach Ukrainy zezwoliła na przeprowadzenie zamachu bombowego, w którym zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra rosyjskiego ideologa tradycjonalistycznego i publicysty. Co więcej, jak twierdzi amerykański dziennik, zamach ten jest elementem tajnej kampanii władz Ukrainy, co do której amerykańscy urzędnicy obawiają się, że może poszerzyć konflikt wojenny.

Anonimowe źródła w administracji Joe Bidena cytowane przez "The New York Times" twierdzą, że USA w żaden sposób nie wsparły zamachu na Duginę. Urzędnicy zadeklarowali, że nie byli świadomi planowanej przez Ukraińców operacji oraz że sprzeciwiliby się zamachowi, gdyby skonsultowano się z nimi. Amerykańscy urzędnicy mieli potem upomnieć przedstawicieli ukraińskich władz za to zabójstwo.