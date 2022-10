Ponad setka nielegalnych imigrantów usiłowała sforsować polsko-białoruską granicę

W piątek do Polski przez białoruską granicę nielegalnie próbowało dostać się 107 osób m.in. z Sudanu, Kongo i Egiptu. Imigrantom pomagali obywatel Rosji i obywatel Ukrainy.

„W dn.07.10 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 107 osób (m.in. obywateli Sudanu, Kongo),w tym 20 osób podchodziło pod barierę i wycofało się na Białoruś. Grupa 16 obywateli Egiptu przeszła przez rzekę Świsłocz. Zatrzymano 2 pomocników – obywatela Rosji i obywatela Ukrainy, przewozili łącznie 5 obywateli Syrii” – przekazała Straż Graniczna na Twitterze.

W dn.07.10 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾107 os.(m. in.ob.Sudanu,Kongo),w tym 20 os.podchodziło pod barierę, wycofały się na🇧🇾

Grupa 16 ob.Egiptu przeszła przez rzekę Świsłocz.

Zatrzymano 2 pomocników-ob.Rosji i ob.Ukrainy,przewozili łącznie 5 ob.Syrii. pic.twitter.com/6DIDsHGfqz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 8, 2022

Jak informowaliśmy, w czwartek na terytorium Polski próbowało dostać się z Białorusi 118 nielegalnych imigrantów. Zatrzymano 5 przemytników– przewozili 20 imigrantów.

W środę na terytorium z Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 116 osób (między innymi obywateli Sierra Leone) w tym 34 osoby, które podchodziły pod barierę, wycofały się na Białoruś.

We wtorek na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 91 osób – przekazała Straż Graniczna w środowym komunikacie. To m.in. obywatele Sri Lanki, Erytrei i Sudanu. Zatrzymano także 6 pomocników – 5 obywateli Ukrainy i ob. Białorusi. „Kurierzy” przewozili łącznie 24 nielegalnych imigrantów z Algierii, Egiptu i Jemenu.

Jak informowaliśmy, w sobotę sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn przekazał, że Polska zakończyła budowę zapory na granicy z Białorusią.

Łączny koszt budowy zapory na polsko-białoruskiej to ok. 1,6 mld zł. To odpowiedź na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny ubiegłego roku. Wówczas gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Był to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

We wrześniu odnotowano 1298 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Rok wcześniej, we wrześniu 2021 takich prób odnotowano 7667.

Kresy.pl