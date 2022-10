Szef MON: systemy HIMARS niebawem dotrą do Polski

Wicepremier i minister obrony, Mariusz Błaszczak zapowiedział, że już niebawem do Polski dotrą zamówione systemy HIMARS.

W sobotę szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, wziął udział w pikniku „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna” w Ciechanowie. Mówił m.in. o „budowie silnego Wojska Polskiego”, również w rejonie ego miasta. Dodał, że województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie powinny być nasycone wojskiem, „aby Polska była bezpieczna”. Zapowiedział, że do Ciechanowa trafi batalion pancerny.

– To jest bardzo ważny batalion, dlatego, że to właśnie wojska pancerne, wyposażone w nowoczesną broń, nowoczesny sprzęt – czołgi Abrams – będą stanowiły jedną z zasadniczych barier uniemożliwiających wtargnięcie do naszego kraju – podkreślił Błaszczak. Zaznaczył, że tym samym Wojsko Polskie musi być liczne, a także silnie uzbrojone.

W tym kontekście wicepremier wspomniał o uzbrojeniu, które Polska kupuje od Stanów Zjednoczonych: czołgach Abrams, systemach artylerii rakietowej HIMARS, także samolotów wielozadaniowych F-35.

– Czołgi Abrams są najnowocześniejsze na świecie. Nasi czołgiści już szkolą się jeśli chodzi o umiejętności posługiwania się tymi czołgami – powiedział szef MON. Oświadczył też, że pierwsze egzemplarze tych czołgów trafią do Polski w przyszłym roku, a kolejne będą sukcesywnie dostarczane. Łącznie, Polska będzie dysponowała 366 czołgami Abrams.

Błaszczak dodał też, że już niebawem do Polski dotrą zamówione systemy HIMARS. Zaznaczył, że „one świetnie sprawdzają się na Ukrainie”.

– Ukraińcy bardzo sobie chwalą możliwość wykorzystywania tej broni – zasięg rakiet do 300 km – powiedział wicepremier.

Dodajmy, że pierwotnie, Polska w ramach programu Homar planowała docelowo zakup 160 wyrzutni, natomiast jak dotąd zakupiła jeden dywizjon HIMARS z 20 wyrzutniami i sprzętem towarzyszącym. W tym przypadku było to tzw. zakup „z półki”.

Minister obrony zaznaczył też, że polskie siły zbrojne zamówiły samoloty F-35 i chce kupić śmigłowce uderzeniowe Apache. – Negocjujemy właśnie pozyskanie dla Wojska Polskiego tych śmigłowców – powiedział.

Wicepremier zastrzegł przy tym, że aby ta broń była skuteczna, potrzebni są żołnierze. Zwrócił się do młodych, by wstępowali do Wojska Polskiego, a do starszych – żeby odbywali przeszkolenie.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl