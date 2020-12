Citizen Lab ujawnia: przynajmniej 25 krajów korzysta z oprogramowania pozwalającego namierzać telefony i przechwytywać rozmowy

Według wtorkowej publikacji Citizen Lab, przynajmniej 25 krajów korzysta z usług firmy szpiegowskiej Circles, która wykorzystuje słabości globalnego systemu telefonii komórkowej do podsłuchiwania połączeń, SMS-ów i lokalizowania telefonów na całym świecie. Circles rozwija często nadużywane oprogramowanie szpiegowskie Pegasus.

Technologia została dostarczona przez izraelskie kręgi biznesowe, twierdzi Citizen Lab (Uniwersytet w Toronto), które od dawna śledzi działalność firm monitorujących. Circles to siostrzana firma NSO Group, twórcy oprogramowania szpiegującego na iPhone’a i Androida, który jest obecnie pozwany przez Facebooka w związku z atakami na konta WhatsApp 1400 użytkowników. Firma jest krytykowana za sprzedaż krajom, które szpiegowały aktywistów, dziennikarzy i inne osoby.

Według Citizen Lab narzędzie do śledzenia Circles zostało wykryte w 25 krajach. Pełna lista, według Citizen Lab, niepotwierdzona przez Circles, obejmuje: Australię, Belgię, Botswanę, Chile, Danię, Ekwador, Salwador, Estonię, Gwineę Równikową, Gwatemalę, Honduras, Indonezję, Izrael, Kenię, Malezję, Meksyk, Maroko, Nigerię, Peru, Serbię, Tajlandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Wietnam, Zambię i Zimbabwe.

Technika używana przez Circles jest znana jako eksploatacja Signaling System 7 (SS7), zaawansowane, ale trudne do wykrycia narzędzie w rządowych arsenałach szpiegowskich. Nazwa pochodzi od części sieci telekomunikacyjnej, która zajmuje się transgranicznymi funkcjami i rozliczeniami na przykład, podczas podróży do innego kraju, sieć SS7 służy do przenoszenia telefonu do partnera telekomunikacyjnego i odpowiedniego dostosowania rozliczeń. Gdyby jednak dostawca monitoringu miał dostęp do sieci SS7, czy to przez włamanie, czy też przez przejęcie, może wysyłać polecenia do „sieci domowej” abonenta, fałszywie wskazując, że abonent korzysta z roamingu. To z kolei ujawni lokalizację, choć tylko współrzędne wieży komórkowej najbliżej telefonu. Możliwe jest również przechwytywanie połączeń i SMS-ów poprzez wykorzystanie SS7.

Citizen Lab twierdzi, że wiele krajów wymienionych jako prawdopodobni klienci Circles ma doświadczenie w używaniu narzędzi nadzoru wobec dziennikarzy i aktywistów. Forbes wcześniej ujawnił sprzedaż Circles do Meksyku, przekazuje także, że oprogramowania rzekomo używano w ZEA do nadzorowania emira Kataru i premiera Libanu. Zjednoczone Emiraty Arabskie rzekomo szpiegowały obecnie uwięzionego aktywistę Ahmeda Mansoora za pomocą złośliwego oprogramowania z co najmniej trzech różnych firm – w tym NSO Group.

