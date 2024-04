Niemcy: Trzy osoby aresztowane pod zarzutem szpiegowania dla Chin

Trzech Niemców zostało aresztowanych pod zarzutem współpracy z chińskimi tajnymi służbami w celu przekazywania technologii, która mogłaby zostać wykorzystana do celów wojskowych, co potencjalnie mogłoby pomóc we wzmocnieniu chińskiej marynarki wojennej – podali w poniedziałek niemieccy urzędnicy.

Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała, że rząd monitoruje, jak to określiła, znaczące zagrożenie, jakie stwarza chińskie szpiegostwo w biznesie, przemyśle i nauce. „Bardzo uważnie przyglądamy się tym ryzykom i zagrożeniom, wyraźnie ostrzegaliśmy i zwiększaliśmy świadomość na ich temat, aby wszędzie zwiększyć środki ochronne” – stwierdziła w oświadczeniu.

Dodała, że w tym przypadku kwestia niemieckich innowacyjnych technologii, które można wykorzystać do celów wojskowych, była „szczególnie drażliwa”.

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann oświadczył: „W momencie aresztowania oskarżeni prowadzili dalsze negocjacje w sprawie projektów badawczych, które mogłyby być szczególnie przydatne dla zwiększenia siły bojowej Chin na morzu”. Ambasada Chin w Berlinie oświadczyła, że Pekin stanowczo odrzucił oskarżenia o prowadzenie działalności szpiegowskiej w Niemczech.

„Wzywamy Niemcy, aby zaprzestały wykorzystywania oskarżenia o szpiegostwo do politycznego manipulowania wizerunkiem Chin i zniesławiania Chin” – oznajmił rzecznik ambasady w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną.

Prokuratura ustaliła, że podejrzanymi są Herwig F. i Ina F, małżeństwo prowadzące firmę w Dusseldorfie oraz Thomas R., opisany przez prokuratorów jako agent niezidentyfikowanego pracownika Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Chin (MSS).

Za pośrednictwem swojej firmy para zawarła umowę o współpracy z niemieckim uniwersytetem, która polegała na przygotowaniu dla pracownika MSS opracowania na temat części maszyn, które mogą być stosowane w silnikach okrętowych, m.in. na okrętach wojennych – podają prokuratorzy w oświadczeniu.

Jak podała prokuratura, aresztowań dokonano na podstawie informacji zebranych przez niemiecki wywiad.

Kresy.pl/Reuters