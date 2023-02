Niemiecka firma rozpoczęła przygotowywania Leopardów 1A5 dla Ukrainy

Niemiecka firma zbrojeniowa KMW (Krauss-Maffei Wegmann) rozpoczęła przygotowania czołgów Leopard 1A5 do dostawy na Ukrainę – poinformował o tym na Twitterze konsultant firmy Nicholas Drummond.

W niedzielę niemiecka firma zbrojeniowa KMW (Krauss-Maffei Wegmann) ogłosila, że rozpoczęła przygotowania czołgów Leopard 1A5 do dostawy na Ukrainę.

Poinformował o tym na Twitterze konsultant firmy Nicholas Drummond. Zamieścił zdjęcie jednego z aut przygotowywanych do transferu w warsztatach KMW.

„Chociaż ten czołg podstawowy jest starszy, jego działo kalibru 105 mm nadal jest potężną bronią, która może zniszczyć większość rosyjskich czołgów. To nieocenione wsparcie ogniowe dla ukraińskiej piechoty” — napisał Dramond.

Leopard 1A5 being prepared by KMW for Ukraine. Although an older MBT its 105 mm gun remains a potent weapon that will defeat most Russian tanks, as well as providing invaluable fire support for Ukrainian infantry. pic.twitter.com/aJu3Ggjn6J

— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) February 18, 2023