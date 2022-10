Chiny „nie mogą obiecać powtrzymania się od użycia siły militarnej” w sprawie Tajwanu

Były brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w niedzielę wieczorem, że nie zamierza ubiegać się o przywództwo w rządzącej Partii Konserwatywnej. Stwierdził, że, kraj i Partia Konserwatywna potrzebują jedności. Oznacza to, że nowym liderem konserwatystów, a w konsekwencji premierem kraju, zostanie prawdopodobnie były minister finansów Rishi Sunak .

Johnson przekazał, że udało mu się przekroczyć próg, uzyskując poparcie 102 posłów. Uznał jednak, iż nie jest to właściwy czas na powrót. "Jest spora szansa, że odniósłbym sukces w wyborach wśród członków Partii Konserwatywnej i że rzeczywiście byłbym z powrotem na Downing Street w piątek. Jednak w ostatnich dniach doszedłem, niestety, do wniosku, że to nie byłoby po prostu właściwe posunięcie. Nie można rządzić skutecznie jeśli nie ma się zjednoczonej partii w parlamencie" - napisał były premier Wielkiej Brytanii, cytowany przez PAP.

Zwolennicy Johnsona przekonywali, że ma on wymagane poparcie, lecz jako że publicznie zadeklarowało je tylko niespełna 60 posłów, te twierdzenia były poddawane w wątpliwość. Na to wskazywała także podjęta przez Johnsona nieudana próba namówienia trzeciej kandydatki, liderki Izby Gmin Penny Mordaunt, by wycofała się na jego rzecz z wyścigu.