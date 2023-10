Chińczycy odkryli w ciągu dekady znaczne złoża uranu

Wydajność poszukiwań i zagospodarowania uranu w Chinach znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat .Przyrost stwierdzonych zasobów uranu w ciągu ostatnich 10 lat stanowił jedną trzecią całkowitych potwierdzonych złóż w Chinach.

Informację taką przekazał Chen Junli, prezes China Nuclear Uranium Co Ltd, spółki zależnej chińskiego giganta nuklearnego China National Nuclear Corporation, któy wygłosiłtkaie słowa podczas pierwszego Międzynarodowego Forum Przemysłu Uranu Naturalnego, które odbyło się w Pekinie w sobotę. W miarę jak kraje na całym świecie przyspieszają transformację zielonej energii i dążą do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, rośnie zapotrzebowanie na uran wykorzystywany do zasilania elektrowni jądrowych. Zwiększenie dostaw paliwa jądrowego w Chinach znacznie poprawiło bezpieczeństwo energetyczne kraju, relacjonuje portal China Daily.

Według najnowszej oceny potencjału zasobów uranu w Chinach, kraj ten dysponuje ponad 2,8 miliona ton zasobów naturalnego uranu. Zdaniem Chena w ciągu ostatnich kilku lat Chiny aktywnie, bezpiecznie i w sposób uporządkowany rozwijały energetykę jądrową, co stworzy popyt rynkowy na uran.

W ciągu ponad 60 lat rozwoju chiński przemysł uranu naturalnego stworzył kompletny łańcuch przemysłowy obejmujący badania geologiczne, wydobycie, rafinację i przetwarzanie. Utworzył także system dostaw uranu naturalnego, który obejmuje handel pierwiastkami niezbędnymi dla energetyki jądrowej, ocenił Chen Junli.



Jak napisaliśmy na naszym portalu w czerwcu Chiny zdecydowanie dystansują Zachód po względem rozwoju tego sektora. Według stanu na styczeń bieżącego roku w budowie lub na etapie planowania było na śwecie 110 reaktorów jądrowych trzeciej generacji, czyli takich że wzmocnionymi instalacjami bezpieczeństwa po awarii jądrowej w Czarnobylu. Najwięcej przypada na Chiny – 46, a następnie Rosję – 30.

Dodatkowo Chińczycy budują 14 rekatorów energetycznych poza granicami swojego państwa.

Czytaj także: Chiny podpisały najdłuższy kontrakt na dostawy LNG

chinadaily.com.cn/kresy.pl