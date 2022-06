Brytyjskie MSZ o wyroku DRL: Jest to wyrok nielegalny

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss zdecydowanie potępiła „wyrok śmierci” wymierzony w Brytyjczyków Aidena Aslina i Seana Pinnera przez sąd samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

„Zdecydowanie potępiam wyrok Aidena Aslina i Seana Pinnera, którzy zostali zatrzymani przez rosyjskie marionetki we wschodniej Ukrainie. Są to jeńcy wojenni. Jest to wyrok pozorowany, całkowicie nielegalny” – powiedział Truss.

Szefowa brytyjskiego MSZ dodała, że myślami jest z rodzinami tych mężczyzn i będzie nadal robiła wszystko, aby ich wspierać.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.

They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.

My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.

— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022