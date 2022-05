Rosja ostrzega USA przed wysłaniem Ukrainie systemów HIMARS i MLRS

Rosyjski ambasador w USA oświadczył, że wysłanie Ukraińcom systemów artylerii rakietowej HIMARS i MLRS grozi „nieprzewidywalnymi konsekwencjami dla światowego bezpieczeństwa”. Wyraził nadzieję, że Waszyngton nie zdecyduje się na „tak prowokacyjny krok”. Zagroził zarazem, że systemy te staną się celem dla sił rosyjskich.

Jak pisaliśmy, w piątek stacja CNN podała, że USA przygotowują się do zatwierdzenia dostaw systemów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu na Ukrainę, a decyzja może zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. Chodzi o systemy MLRS i HIMARS, o które Ukraińcy proszą od miesięcy. Rzecznik Pentagonu twierdził, że decyzja jeszcze nie została podjęta. Później sprawę opisał też „New York Times”. Źródła gazety w amerykańskim rządzie twierdziły, że administracja prezydenta Joe Bidena zatwierdziła wysłanie na Ukrainę systemów artylerii rakietowej.

Ambasador Rosji w Waszyngtonie, Anatolij Antonow, skomentował doniesienia amerykańskich mediów w sprawie, zamieszczając wpis w serwisie społecznościowym Telegram, na kanale rosyjskiej ambasady w USA.

„Według doniesień amerykańskich mediów, administracja [Joe Bidena – red.] może dać Kijowowi MLRS [tu: systemy wieloprowadncowych wyrzutni rakietowych – red.] HIMARS i M270 MLRS, które zostaną wyposażone w rakietowe pociski naprowadzane M31 GMLRS. Istnieje ryzyko, że taki sprzęt zostanie rozmieszczony w pobliżu granic Rosji, a Ukraińcy będą w stanie atakować rosyjskie miasta” – napisał Antonow. Zaznaczył, że dla Rosji taka sytuacja jest „nie do zaakceptowania” i Moskwa nie będzie tego tolerować.

„Jestem przekonany, że nasze siły zbrojne zrobią wszystko, by zniwelować te zdolności [ukraińskich – red.] sił zbrojnych” – zaznaczył dyplomata.

Rosyjski ambasador dodał też, że Moskwa opiera swoje stanowisko na wypowiedzi rzecznika Pentagonu, który jeszcze w piątek oświadczył, że ostateczna decyzja w sprawie wysłania Ukraińcom systemów artylerii rakietowej jeszcze nie zapadła. Przypomniał, że Rosja wielokrotnie komunikowała Stanom Zjednoczonym, poprzez kanały dyplomatyczne, że „bezprecedensowe pompowanie Ukrainy bronią znacząco zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu”.

Antonow napisał też, że strona amerykańskie dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że takie działania oddalają perspektywę pokojową i grożą „nieprzewidywalnymi konsekwencjami dla światowego bezpieczeństwa”. Wyraził też nadzieję, że „zdrowy rozsądek zwycięży” i Waszyngton nie zdecyduje się na „tak prowokacyjny krok”, jak wysłanie systemów HIMARS i MLRS na Ukrainę.

„Wzywamy do zakończenia bezsensownego i skrajnie ryzykownego pompowania broni do tego kraju [Ukrainy – red.]. To ważne, żeby powstrzymać się od gróźb wobec nas i twierdzeń o zwycięstwie militarnym dla Ukrainy” – podsumował ambasador Rosji w USA.

„Z pewnością jesteśmy świadomi próśb Ukraińców, prywatnych i publicznych, dotyczących tego, co znane jest jako system wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet [oryg. multiple launch rocket system, czyli MLRS – red.]. Nie będę wybiegał przed decyzje, które jeszcze nie zostały podjęte” – powiedział w piątek rzecznik Pentagonu John Kirby, komentując doniesienia medialne na ten temat.

Serwis „The Hill” zwrócił się do Departamentu Obrony USA z prośbą o komentarz. Ten odpowiedział, że nie ma nic do dodania ponadto, co powiedział Kirby.

Według CNN, krótko po ujawnieniu informacji na temat rozważania przez Waszyngton wysłania Ukraińcom systemów MLRS czy HIMARS, prominentni rosyjscy komentatorzy zdecydowanie potępili wszelkie dostawy broni na Ukrainę, w tym systemów artylerii dalekiego zasięgu.

Przypomnijmy, że przedstawiciele ukraińskich władz i wojska od dłuższego czasu mówią otwarcie, że oczekują od Zachodu, a szczególnie od Stanów Zjednoczonych, zgody na dostarczanie na Ukrainę systemów artylerii dalekiego zasięgu. Wymieniają w tym kontekście wprost ciężki systemy MLRS na podwoziu gąsienicowym, a także HIMARS, na podwoziu kołowym. Należy zaznaczyć, że oba systemy wykorzystują w dużym stopniu te same typy amunicji.

Zaznaczono też, że Stany Zjednoczone „po cichu” dostarczyły Ukraińcom stare, poradzieckie systemy artylerii rakietowej z zapasów swoich sojuszników, którzy wciąż nimi dysponowali. Jednak władze w Kijowe chcą „potężniejszych systemów amerykańskich”, żeby powstrzymać postępu Rosjan w Donbasie. W Białym Domu są natomiast obawy, że wysłanie MLRS lub kołowych odpowiedników, HIMARS, może zostać potraktowane przez Kreml jako eskalacja, gdyż chodzi o broń o większej sile i większym zasięgu (do 300 km), niż stare systemy z czasów radzieckich.

Zasięg MLRS to ponad 64 km. Ponadto, każda z wyrzutni może zostać wyposażona w jeden lub dwa moduły z taktycznymi rakietami precyzyjnego rażenia ATACMS o zasięgu ponad 160 km.

Na początku maja br. rzecznik Pentagonu John Kirby zaprzeczył doniesieniom o tym, jakoby USA dostarczały na Ukrainę systemy artylerii rakietowej HIMARS. Wcześniej podsekretarz stanu USA Victoria Nuland w jednym z wywiadów potwierdziła, że USA dostarczają już systemy MLRS w ramach ostatniego pakietu pomocy wojskowej. „Ponadto obecnie współpracujemy z innymi sojusznikami w NATO, aby wyposażyć Ukrainę w więcej systemów reaktywnych” – dodawała. W kontekście innych, w tym późniejszych informacji można przypuszczać, że mogła mieć na myśli przekazywanie Ukraińcom starych, poradzieckich systemów przez sojuszników USA w ramach NATO.

Podczas majowego, wirtualnego szczytu państw G7, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił otwarcie, że Ukraina „musi otrzymać całą broń i sprzęt obronny, który umożliwi pokonanie tyranii, w szczególności wieloprowadnicowe systemy rakietowe M142 HIMARS i M270 MLRS”.

Dodajmy, że również głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny twierdził, że ukraińska armia musi koniecznie dostać wymienione systemy artylerii rakietowej. Także szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba mówił, że najpotrzebniejsze obecnie są wieloprowadnicowe systemy artylerii rakietowej (MLRS).

pravda.com.ua / Kresy.pl