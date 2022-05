Salvini wybiera się do Moskwy. Chce „budować pokój”

Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda. (2/2) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 27, 2022

„Dla mnie wygodniej byłoby zostać w domu z moją rodziną, ale w tak dramatycznym momencie dla świata i Włoch odpoczynek może poczekać. Wkrótce poinformuję Was o rozwoju wydarzeń, tymczasem ściskam Was i życzę miłego weekendu” – przekazał z kolei włoski polityk poprzez oficjalny kanał swojej partii.

Salvini jest gotów na spotkanie z bliżej nieokreślonymi „przedstawicielami rosyjskiego rządu”. Wedle gazety „La Repubblica” „mówi się” o spotkaniu „twarzą w twarz” z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Włoch uzasadnia podróż potrzebą większego pragmatyzmu: „Oczywiste jest, że pokoju nie można osiągnąć przez zapalenie świecy w katedrze, ale trzeba go budować, szukać telefonicznie, spotkanie po spotkaniu”.

Według relacji włoskiej gazety „Corriere della Sera” Matteo Salvini wyraził w ostatnich dniach przekonanie, że nie należy się obecnie koncentrować na przyjmowaniu państw nordyckich do NATO. „Myślę tylko w kategoriach pokoju. Należy natychmiast robić to, co przybliża pokój, co pokój oddala musi być odłożone na listę oczekujących” – powiedział lider prawicowej partii Liga.

Jak dodał Salvini – „Jestem skoncentrowany na dniu dzisiejszym. Dziś to nie akcesja Finlandii i Szwecji do NATO”. Zapytał też retorycznie – „Czy przybliżenie granic NATO do granic Rosji przybliża pokój? Zostawiam to waszej ocenie” – powiedział dziennikarzom.

Lider prawicowej Ligi odwiedził na początku marca Przemyśl jako członek misji humanitarnej włoskiego parlamentu. Przed dworcem kolejowym w tym mieście wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem miasta Wojciechem Bakunem. Konferencja trwała jednak tylko kilka minut.

Na początku swojego wystąpienia Wojciech Bakun wygłosił kilka zdań, w których pochwalił pomoc uzyskiwaną ze strony włoskich obywateli i organizacji. Następnie zwrócił się z „uwagą personalną” Salviniego. „Mam dla niego prezent, chciałbym, aby w tej koszulce pan senator udał się na granicę albo do jednego z ośrodków dla uchodźców” – powiedział prezydent Przemyśla, po czym wyciągnął koszulę z nadrukowanym wizerunkiem Władimira Putina i napisem „Armia Rosji”, i usiłował ją wręczyć włoskiemu politykowi. Były wicepremier jednak nie przyjął podarunku i zakończył konferencję. Gdy odchodził, obecni na miejscu włoscy dziennikarze obrzucili go wyzwiskami, m.in. nazywając go „pajacem” i „bufonem”.

Matteo Salvini w przeszłości chwalił Władimira Putina jako „jednego z najlepszych mężów stanu” i nosił koszulki z jego wizerunkiem. Jako włoski wicepremier opowiadał się za zniesieniem sankcji wobec Rosji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Włochy za rozejmem

Według agencji Reuters, w ramach Unii Europejskiej poszerza się rozłam w kwestii stanowiska wobec Rosji, które najwyraźniej staje się coraz bardziej niejednolite w związku z kolejnymi propozycjami sankcji. Już trzy kraje członkowskie UE opowiadają się za rozmowami pokojowymi i rozejmem między Ukrainą a Rosją.

Tuż przed przyszłotygodniowym szczytem UE, Włochy i Węgry, a także Cypr, wzywają Unię do stanowczego apelowania o zawieszenie broni na Ukrainie i o rozmowy pokojowe z Rosją. Stanowisko tych państw stawia je w wyraźnej opozycji do innych krajów członkowskich, takich jak Polska czy państwa bałtyckie, które oczekują przyjęcia przez Unię bardziej stanowczego kursu wobec Moskwy i nałożenia kolejnych, jeszcze mocniejszych sankcji.

Szczyt Unii Europejskiej odbędzie się w dniach 30-31 maja br.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Włochy zaproponowały plan pokojowy dla Ukrainy, szukając dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Zakłada on m.in. zawieszenie broni i likwidację linii frontu pod nadzorem ONZ, szybkie wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej oraz obranie przez nią neutralnego statusu, czyli w praktyce rezygnację z przystąpienia do NATO), a także ukraińsko-rosyjskie porozumienie w sprawie Donbasu i Krymu oraz zawarcie wielostronnego traktatu o pokoju i bezpieczeństwie w Europie, mającego zapewniać kontrolę zbrojeń i zapobiegać konfliktom. Rosja odrzuciła włoski plan pokojowy.

Kresy.pl / repubblica.it