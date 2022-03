Salvini obrzucony w Przemyślu wyzwiskami [+VIDEO]

Tylko dwie minuty trwała konferencja prasowa Matteo Salviniego w Przemyślu. Włoski polityk znany z dobrych kontaktów z Władimirem Putinem przerwał ją po tym, jak prezydent miasta chciał mu wręczyć koszulkę z wizerunkiem rosyjskiego prezydenta. Na koniec włoscy dziennikarze obrzucili Salviniego wyzwiskami.

Lider prawicowej Ligi odwiedził we wtorek Przemyśl jako członek misji humanitarnej włoskiego parlamentu. Przed dworcem kolejowym w tym mieście wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem miasta Wojciechem Bakunem. Konferencja trwała jednak tylko kilka minut.

Na początku swojego wystąpienia Wojciech Bakun wygłosił kilka zdań, w których pochwalił pomoc uzyskiwaną ze strony włoskich obywateli i organizacji. Następnie zwrócił się z „uwagą personalną” Salviniego. „Mam dla niego prezent, chciałbym, aby w tej koszulce pan senator udał się na granicę albo do jednego z ośrodków dla uchodźców” – powiedział prezydent Przemyśla, po czym wyciągnął koszulę z nadrukowanym wizerunkiem Władimira Putina i napisem „Armia Rosji”, i usiłował ją wręczyć włoskiemu politykowi. Były wicepremier jednak nie przyjął podarunku i zakończył konferencję. Gdy odchodził, obecni na miejscu włoscy dziennikarze obrzucili go wyzwiskami, m.in. nazywając go „pajacem” i „bufonem”.

Bad adventure for Matteo Salvini at the Ukrainian-Polish border:

the mayor of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by the leader of the League in the European Parliament a few years ago: "No respect for you"

(🎥 @SimoneAlliva)

pic.twitter.com/rniXmeadBO

— Marco Bresolin (@marcobreso) March 8, 2022