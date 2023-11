Brytyjski wywiad: Rosja wycofuje S-400 z obwodu królewieckiego

Według brytyjskiego ministerstwa obrony ruchy rosyjskiego transportu powietrznego w listopadzie sugerują, że Rosja prawdopodobnie przeniosła strategiczne systemy obrony powietrznej S-400 z obwodu królewieckiego.

W raporcie wywiadowczym opublikowanym w poniedziałek przez brytyjskie ministerstwo obrony, ruchy rosyjskiego transportu powietrznego w listopadzie sugerują, że Rosja prawdopodobnie przeniosła strategiczne systemy obrony powietrznej S-400 z obwodu królewieckiego.

Jest to następstwem wzrostu strat w systemach obrony powietrznej S-400 (SA21) na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy pod koniec października 2023 roku.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2023