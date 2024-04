Broń z Iranu dla Huti przechwycona przez Amerykanów trafi na Ukrainę

Dowództwo Centralne USA podaje, że przechwycona irańska broń i amunicja wystarczy dla wyposażenia jednej ukraińskiej brygady.

We wtorek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że w ubiegły czwartek 4 kwietnia amerykański rząd przekazał siłom ukraińskim broń i amunicję, skonfiskowaną kilka miesięcy temu irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, Ukraińcom przekazano ponad 5 tys. karabinków AK-47, karabiny snajperskie, granatniki ręczne RPG-7 oraz ponad pół miliona sztuk amunicji kal. 7,62 mm.

CENTCOM zaznacza, że to wystarczająca ilość broni do wyposażenia jednej ukraińskie brygady w uzbrojenie strzeleckie.

Amerykanie wyjaśniają, że przekazane Ukraińcom uzbrojenie zostało formalnie przejęte 1 grudnia ubiegłego roku w wyniku roszczeń Departamentu Sprawiedliwości dotyczących przepadku cywilnego przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska broń i amunicja została przechwycona z czterech różnych transportów pomiędzy majem 2021 roku a lutym 2023 roku. Miała trafić do jemeńskich Huti.

U.S. Government Transfers Captured Weapons

On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024