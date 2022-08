USA: Rząd przeznaczy 370 mld dolarów na walkę ze zmianami klimatu i transformację energetyczną

Prezydent USA Joe Biden podpisał we wtorek ustawę Inflation Reduction Act. Ustawa przewiduje m.in. wydatek ok. 370 mld dolarów na projekty związane ze zmianą klimatu i transformacją energetyczną. Drugie tyle przewidziano na wydatki związane ze służbą zdrowia. Ustawa ustanawia także minimalny, 15-proc. podatek od największych korporacji.

Ustawa była reklamowana przez Biały Dom jako największe zobowiązanie do łagodzenia zmian klimatycznych w historii USA – zwraca uwagę portal France 24. Przewiduje wydanie 369 mld dolarów w ciągu 10 lat na inwestycje m.in. w energię odnawialną, termomodernizację domów, zakup samochodów elektrycznych produkowanych w USA oraz ograniczenie emisji metanu. Ustawa ma spowodować redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 w stosunku do poziomu z 2005 r. – podkreśla portal MSN.

We can choose to build a future where everybody has an even shot. That’s the America I believe in.

And today, we’ve come a step closer to making that America real. pic.twitter.com/Tm1Fc0qtg6

— President Biden (@POTUS) August 16, 2022