WSJ: broń z Iranu dla Huti przechwycona przez Amerykanów może trafić na Ukrainę

Na giełdzie moskiewskiej doszło do dalszego spadku wartości rubla wobec innych walut do poziomu z kwietnia, kiedy to rosyjska waluta mierzyła się z szokiem początku wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Do godziny 17 w poniedziałek dolar osiągnął na moskiewskiej giełdzie wartość do 73,83 rubli, drożejąc o 43,5 kopiejek. Euro natomiast podrożało o 61,75 kopiejek, do wartości 79,06 rubli. Koszyk dwuwalutowy (0,55 dolara i 0,45 euro) również notowany na moskiewskiej giełdzie podrażał o 51,71 kopiejek - do 76,18 rubli. Kurs chińskiego juana wzrósł o 5,1 kopiejek, do poziomu 10,8 rubli, poinformowała agencja informacyjna Interfax.

Według ekspertów Interfax-CEA rubel osłabł wobec dolara i euro poniważ, oferenci zareagowali na spadek cen ropy i czekali na informacje o nowych sankcjach. Unia Europejska zapowiedziała bowiem niedawno, że ​​pod koniec lutego planuje wprowadzić kolejny, dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji.