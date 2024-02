Bosak o CPK: Za kulisami politycznymi mówi się, że rząd jest dogadany z Niemcami, żeby nie robić im konkurencji

Za kulisami politycznymi mówi się, że nowy rząd jest dogadany z Niemcami, żeby nie robić im konkurencji – oświadczył wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do kwestii projektu CPK. “To jest niejawna część waszej umowy koalicyjnej” – powiedział.

W niedzielę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja, Ruch Narodowy) był gościem programu Kawa na Ławę w TVN 24. Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Bosak przypomniał, że port lotniczy na Okęciu ma już wyczerpane możliwości rozbudowy. “Lotniska regionalne mają swoje miejsce w systemie komunikacyjnym (…) w tej chwili polski ruch cargo lata przez Niemcy i Niemcy na tym zarabiają” – oświadczył, odnosząc się do słów posła Ryszarda Petru (Trzecia Droga), który mówił o rozbudowie portów regionalnych, jako o alternatywie wobec CPK.

“To co się mówi za kulisami politycznymi, że wasz rząd jest jakoś dogadany z Niemcami po to, żeby im nie robić konkurencji” – powiedział. Jak dodał, “nie chciałbym, żeby to była prawda”.

“Proszę pogadać nieoficjalnie z politykami Lewicy i PSL, co mówią na ten temat i dlaczego ze strony PO jest blokada żeby kontynuować, bo ewidentnie jest blokada. To jest niejawna część waszej umowy koalicyjnej” – wskazał, odnosząc się do zarzutów o rzekome insynuacje.

✅ Krzysztof Bosak i AWANTURA z Ryszardem Petru o CPK: Za kulisami politycznymi mówi się, że wasz rząd jest dogadany z Niemcami, żeby im nie robić konkurencji! Nie chciałbym, żeby to była prawda!@krzysztofbosak @KONFEDERACJA_ pic.twitter.com/9NVBfFCq0L — WolnośćTV (@WolnoscTV) February 11, 2024

Zwrócił uwagę, że w sprawie projektu nie zlecono jeszcze żadnego audytu. “Jesteśmy trzy miesiące po wyborach. Platforma zapowiedziała ustami pana Laska, że będzie robić audyt i go nie zleciła. Na co my czekamy” – zaznaczył.

“Jeżeli mamy te projekty, jesteśmy w trakcie inwestycji, to nie jest tak, że opowiadamy o jakiś wizjach. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. Zostali zatrudnieni najlepsi fachowcy. Uważam, że PiS rządził źle, natomiast do realizacji tego projektu ściągnął dobrych fachowców, także z firm międzynarodowych. Polaków, którzy wrócili z Londynu, żeby tutaj pracować” – podkreślił Bosak.

W polskiej przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad przyszłością projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. TVP, po zmianie kierownictwa na powiązane z nowym rządem, konsekwentnie stara się przedstawić projekt w niekorzystnym świetle. Ponadto, zadeklarowanym przeciwnikiem inwestycji jest też sam pełnomocnik nowego rządu ds. CPK Maciej Lasek. Niedawno do Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny powołano kolejnego przeciwnika projektu. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych widać wzmożenie dyskusji wokół inwestycji.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”. Obecnie powtarzają, że najpierw trzeba poczekać na wyniki audytu w spółce. Tymczasem nie rozpoczęto jeszcze żadnego audytu zewnętrznego. W sieci powstała społeczna petycja skierowana do najwyższych władz państwowych z prośbą o kontynuację projektu. Kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło pod nią podpis.

W piątek w Sejmie formalnie ukonstytuował się zespół parlamentarny opowiadający się za budową CPK, elektrowni atomowych i portów. Jego przewodniczącym został były pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.

“Wahadło wychyla się w kierunku, że robimy” – WP cytowało w tym tygodniu jednego z ministrów nowego rządu. “Nie spodziewaliśmy się, że tylu naszych zwolenników okaże się jednocześnie zwolennikami CPK” – przyznał wprost jeden z parlamentarzystów nowej większości w rozmowie z WP.

W sobotniej rozmowie na antenie TVN24 Maciej Lasek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, był pytany o status inwestycji. Poinformował, że wojewoda mazowiecki zwrócił do uzupełnienia wniosek o lokalizację CPK.

