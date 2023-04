Bloomberg: Rosyjski przemysł rośnie po raz pierwszy od roku. Efekt wojny

Marynarka Wojenna USA (U.S. Navy) panuje w ciągu następnych dwóch lat wystawić na sprzedaż sześć litoralnych okrętów bojowych LCS (Littoral Combat Ships), przeznaczonych do działań przybrzeżnych. Miałyby być dostępne do nabycia poprzez program Foreign Military Sales. Chodzi o dwie jednostki klasy Independence i cztery klasy Freedom. Dodajmy, że dotyczy to okrętów zasadniczo nowych, które są w służbie od niespełna trzech do niecałych 8 lat.