Blinken: Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy ma wartość 775 mln dolarów

Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził w piątek kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Podkreślił, że nowa transza pomocy w wysokości 775 milionów dolarów obejmuje dodatkowe uzbrojenie, amunicję i innego rodzaju sprzęt z zapasów Departamentu Obrony USA.

Blinken napisał w piątkowym oświadczeniu, że wojsko ukraińskie skutecznie wykorzystało wcześniejsze wsparcie. Jego zdaniem prezydent USA Joe Biden „pokazał jasno”, że Stany Zjednoczone będą nadal „wspierać naród ukraiński w obronie ich kraju przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne”.

„W trwającej już prawie sześć miesięcy niesprowokowanej i brutalnej wojnie Rosji z Ukrainą na pełną skalę siły zbrojne prezydenta Putina kontynuują ofensywę, zadając poważne straty ludności cywilnej i powodując masowe zniszczenia infrastruktury cywilnej” – napisał Blinken.

Today I directed a $775 million drawdown of arms and equipment from U.S. military stockpiles for Ukraine’s defense. The United States continues to stand with Ukraine and its brave defenders. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2022