Talibowie dozbrojeni dzięki sprzętowi afgańskiej armii

Jak poinformowało w niedzielę BBC, według raportu amerykańskiego inspektora generalnego ds. odbudowy Afganistanu pod koniec czerwca afgańskie siły powietrzne używały 167 maszyn, w tym śmigłowców i samolotów szturmowych. Portal spekuluje jaka część tego sprzętu jest teraz na wyposażeniu talibów.

Zdjęcia satelitarne lotniska Kandahar, przekazane BBC przez Planet Labs, pokazują szereg afgańskich samolotów wojskowych zaparkowanych na płycie lotniska. Zdjęcie z sześciu dni po zajęciu miasta przez talibów pokazuje pięć samolotów – co najmniej dwa śmigłowce MI-17, dwa Black Hawki (UH-60) i trzeci śmigłowiec, który może być również UH-60, według Angada Singah, eksperta ds. lotnictwa wojskowego w fundacji Observer Research Foundation z siedzibą w Delhi.

Kolejne 16 maszyn, w tym dziewięć Black Hawków i dwa śmigłowce MI-17 oraz pięć samolotów stałopłatowych, można było zobaczyć na innym zdjęciu satelitarnym wykonanym 16 lipca. Talibowie przejęli również pozostałe dziewięć afgańskich baz lotniczych, w tym te w Heracie, Khost, Kunduz i Mazar-i-Sharif – ale nie jest jasne, ile samolotów przejęli stamtąd, ponieważ zdjęcia satelitarne nie są dostępne z tych lotnisk.

Bojownicy i lokalne media publikują zdjęcia skonfiskowanych samolotów i dronów z tych lotnisk. Istnieje możliwość, że ​​niektóre maszyny wyleciały z Afganistanu, zanim mogły wpaść w ręce talibów. Analiza zdjęć satelitarnych wykonanych 16 sierpnia z uzbeckiego lotniska Termez pokazuje ponad dwa tuziny śmigłowców, w tym MI-17, MI-25, Black Hawk, a także kilka lekkich samolotów szturmowych A-29 i C-208.

W latach 2003-2016 Stany Zjednoczone przekazały ogromną ilość sprzętu wojskowego siłom afgańskim, z którymi walczyły: 358 530 karabinów różnych marek, ponad 64 000 karabinów maszynowych, 25 327 granatników.

Po tym, jak siły NATO zakończyły swoją rolę bojową w 2014 roku, afgańska armia otrzymała zadanie zabezpieczenia kraju. Walcząc z talibami, Stany Zjednoczone dostarczyły więcej sprzętu i zastąpiły ten starzejący się.

Tylko w 2017 roku dostarczyła prawie 20 000 karabinów M16. W kolejnych latach dostarczyła co najmniej 3598 karabinów M4 i 3012 Humvee między innymi do afgańskich sił bezpieczeństwa w latach 2017-2021. Armia afgańska miała również mobilne pojazdy sił uderzeniowych, które wykorzystywała do rozmieszczania jednostek. Te wozy 4×4 mogą być używane do przewożenia ludzi lub sprzętu.

Video reportingly shows #Taliban captured Kunduz airport with #Afghanistan Air Force Mi-35 Hind attack helicopter pic.twitter.com/u7jZJdR800 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 11, 2021

Kresy.pl/BBC