Ambasadorowie G7 w Odessie – chcą podkreślić znaczenie wznowienia eksportu ukraińskiej żywności

Jak poinformował w piątek portal Ukrinform, ambasadorowie Grupy G7 i Turcji przybyli do Odessy, aby zaświadczyć o znaczeniu realizacji porozumienia o wznowieniu ukraińskiego eksportu żywności.

Poinformowała o tym na Twitterze brytyjska ambasador na Ukrainie Melinda Simmons.

„Jestem teraz z moimi kolegami ambasadorami G7 i Turcji w Odessie, aby zaświadczyć o znaczeniu umowy dla wznowienia eksportu ukraińskiej żywności, zawartej za pośrednictwem ONZ. Rosja musi przestrzegać tej umowy” – napisała.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.

Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon

🇬🇧 🇺🇦 🇹🇷 🇺🇳 🇫🇷 🇮🇹 🇩🇪 🇺🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/B3jKISg44j

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022