Rosyjskie ataki rakietowe na Dnipro i Odessę. Media: zaatakowano zakłady Jużmasz [+VIDEO]

W piątek wieczorem rosyjskie rakiety uderzyły na miasta Krzemieńczuk i Dnipro, są informacje o zabitych i rannych. Według źródeł rosyjskich, w Dnieprze rakiety uderzyły w zakłady Jużmasz. W sobotę rano Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy w rejonie Odessy.

Jak podają ukraińskie media, w sobotę rano Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę, wykorzystując bombowce strategiczne Tu-95, z kierunku Stawropola w południowej Rosji.

W następstwie uderzenia rakiety manewrującej Ch-101 w obiekt cywilny, wybuchł pożar. Media informują o słupie czarnego dymu. Na miejsce wysłano służby ratunkowe.

Lokalne władze zaapelowały, jak zwykle w takich przypadkach na Ukrainie, o niepublikowanie zdjęć i nagrań z ataku rakietowego. W sieci są jednak nagrania, zamieszczone na profilach prorosyjskich.

Później ukraińskie dowództwo operacyjne „Południe” poinformowało, że rosyjska rakieta trafiła w obiekt cywilny – magazyn firmy produkcyjno-handlowej.

„Na rejon Odessy przeprowadzono atak rakietowy z wykorzystaniem samolotów lotnictwa strategicznego Tu-95, z kierunku Stawropola. W następstwie uderzenia rakiety, poprzednio Ch-101, w magazyn firmy handlowo-produkcyjnej wybuchł pożar, obejmują około 1 tys. m kw. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Na razie nie ma informacji o rannych” – podało dowództwo „Południe”.

Rzecznik administracji obwodu odeskiego, Serhij Bratczuk również poinformował, że nikt nie został ranny. Jego zdaniem, to dzięki przestrzeganiu zasad alarmu przeciwlotniczego.

Później dowództwo „Południe” poinformowało, że przez pożar w pewnym momencie pojawiło się zagrożenie zapłonu niebezpiecznych substancji. „(…) wynikło zagrożenie, że ogień zbliży się do materiałów grożących wybuchem. Trwa gaszenie pożaru” – podano.

Źródła rosyjskie twierdzą, że celem ataku nie była cywilna firma, lecz „obiekty obronne”.

Wcześniej, w piątek wieczorem, Rosjanie zaatakowali rakietami jednocześnie jedno z największych ukraińskich miast, Dnipro, a także inne, duże miasto – Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim.

Według gubernatora obwodu połtawskiego, Dmytro Łunina, w Krzemieńczuku wybuchy rozległy się kilkanaście minut po godzinie 21:00 czasu lokalnego. Godzinę później poinformował, że jak na razie nie ma informacji o trafieniu w obiekty cywilne, o zniszczeniach czy ofiarach.

Po 21:00 potężne eksplozje rozległy się też w Dnieprze, a na niebie pojawiły się ciemne chmury dymu. Ponadto, w sieci pojawiły się nagrania pożarów, które wybuchły po „przylotach”. Na jednym filmie widać też przelot rakiety nad miastem. Zastępca burmistrza, Mychajło Łysenko powiedział, że w związku z atakiem rakietowym w mieście mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Później ukraińskie media podały, że w Dnipro rakiety uderzyły w zakład przemysłowy, a także w biegnącą obok ruchliwą ulicę. Gubernator obwodu dniepropietrowskiego, Wałentyn Rezniczenko powiedział, że w wyniku ataku rakietowego zginęły 3 osoby, w tym kierowca busa miejskiego (tzw. marszrutki), a 15 zostało rannych. Zaznaczył, że ustalana jest skala zniszczeń.

The Russian army carried out missile strikes on the city of #Dnipro

According to preliminary data, #Russia fired about 5 missiles at the city. A large fire started at the site of the attack.

Eyewitnesses report dead and wounded as a result of missile attacks. pic.twitter.com/GMNgIjkw6c

— NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2022