FT: ukraińscy żołnierze mają kłopoty z systemem Starlink. Musk komentuje

Niektóre z systemów łączności satelitarnej Starlink, używanych przez żołnierzy ukraińskich, przestały działać po przełamaniu linii rosyjskich i wejściu na obszary okupowane wcześniej przez Rosjan, hamując ofensywę – podał „Financial Times”. Elon Musk, szef SpaceX, skomentował te doniesienia.

Według dziennika „Financial Times”, który powołuje się na ukraińskich urzędników, żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zgłaszają problemy z systemem łączności satelitarnej Starlink podczas ofensywy przeciwko wojskom rosyjskim. Jak podano, niektóre z urządzeń przestały działać, gdy żołnierze wkroczyli na obszary wyzwolone spod rosyjskiej okupacji.

Starlink to system telekomunikacyjny, opierający się na małych satelitach. Są umieszczane w przestrzeni okołoziemskiej, na niskiej orbicie o wysokości około 550 km. Służą zapewnieniu bardzo szybkiego internetu w każdym miejscu na Ziemi. W przypadku wony na Ukrainie, są one używane przy obsłudze dronów, dla otrzymywania ważnych informacji wywiadowczych czy do komunikowania się w obszarach, gdzie nie ma innych bezpiecznych sieci.

Ukraińcy zaznaczają, że przerwy w dostępie do usług, oferowanych przez systemy firmy SpaceX Elona Muska, hamują ofensywę przeciwko siłom rosyjskim.

Przypomnijmy, że od początku wojny Ukraina otrzymała około 20 tysięcy urządzeń Starlink. Spośród nich 5 tysięcy pozyskała przy pomocy Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, a kolejne 5 tysięcy – przy pomocy Rządu RP.

„FT” pisze, że część awarii doprowadziła do „katastrofalnych w skutkach” przerw w komunikacji, przy czym wiele z nich wystąpiło po przełamaniu rosyjskich linii obrony.

Jak podano, do najpoważniejszych problemów dochodziło na południu Ukrainy, chociaż przerwy w dostępie występowały również na wschodzie, w obwodach charkowskim, donieckim ługańskim.

Roman Sinicyn, koordynator fundacji Serhiy Prytula Charity, która zbiera środki na przekazywanie ukraińskim żołnierzom systemów Starlink, powiedział, że problem może występować, ponieważ SpaceX nie chce, by żołnierze rosyjscy mogli z nich korzystać.

Na doniesienia „FT” zareagował sam Musk, zamieszczając wpis na Twitterze pod linkiem do artykułu, zamieszczonym przez jego współautora, dziennikarza Christophera Millera.

„Kiepska relacja FT. W tyn artykule niezgodnie z prawdą twierdzi się, że za terminale i usługi Starlink zapłacono, podczas gdy tylko niewielki odsetek został opłacony. Ta operacja kosztowała SpaceX 80 mln dolarów, a do końca roku przekroczy 100 milionów dolarów” – napisał Musk.

„Jeśli chodzi o to, co dzieje się na polu bitwy, to jest to tajne” – dodał.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.

This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.

As for what’s happening on the battlefield, that’s classified.

— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022