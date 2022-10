Eksplozja i pożar na Moście Krymskim [+VIDEO/+FOTO]

Na Moście Krymskim nad Cieśniną Kerczeńską doszło do eksplozji i pożaru. Zawaliły się dwa przęsła mostu. Strona rosyjska mówi o ataku terrorystycznym.

Według źródeł ze strony rosyjskiej, do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 6:00 czasu lokalnego. Na jednym z odcinków Mostu Krymskiego doszło do wybuchu. Według oficjalnych danych, zapaliła się cysterna wioząca paliwo. Na miejscy pracują służby drogowe i ministerstwa do spraw nadzwyczajnych. Ruch na moście został czasowo wstrzymany.

Zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia pokazują jednak, że jedno z przęseł drogowych mostu zarwało się i wpadło do wody. Rosyjscy miliblogerzy uważają, że nie mogło by to nastąpić w przypadku zwykłego pożaru. Przypuszczalnie doszło do wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w jednym z przejeżdżających pojazdów.

Na jednym z nagrań widać też pożar na moście, a następnie silną eksplozję. Zdjęcia wykonane później pokazują zawalone przęsło, a powyżej pożar na przęśle kolejowym, gdzie stoi pociąg ciągnący cysterny.

Przedstawiciele rosyjskich władz na Krymie informują, że przęsła nad drogą wodną nie zostały uszkodzone. Według Kolei Krymskim, podczas przejeżdżania przez most zapalił się tylny wagon-cysterna, a lokomotywa wraz z kilkoma wagonami za nią zostały zabrane na stację kolejową Kercz. „Przyczyny incydentu są ustalane”.

W sieci zamieszczono też inne nagranie, pokazujące moment eksplozji.

Później rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny podał, że na moście doszło do wybuchu samochodu ciężarowego, w wyniku czego zapaliło się siedem cystern kolejowych. Dodano też, że dwa przęsła drogowe mostu częściowo się zawaliły.

Zdaniem części rosyjskich komentatorów, był to atak terrorystyczny przeprowadzony przez stronę ukraińską.

Most przez Cieśninę Kerczeńską, nazywany Krymskim lub Kerczeńskim, jest wykorzystywany przez siły rosyjskie do przewozu sprzętu i wojska na Krym, a dalej na front na południu Ukrainy.

Dodajmy, że w kwietniu atak na most zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow. Przyznał, że „jeśli pojawi się możliwość uderzenia na ten cel, oczywiście to zrobimy”.

Kresy.pl / Tass / Telegram / Unian