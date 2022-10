Sejm uchwalił ustawę zamrażającą ceny prądu

Ustawa przewiduje przysługujący wszystkim gospodarstwom domowym roczny limit zużycia prądu w wysokości 2000 kWh, 2600 kWh jeśli jest tam osoba niepełnosprawna i 3000 kWh w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.

W piątek Sejm uchwalił ustawę, która zamraża ceny prądu w 2023 roku. Do określonych limitów zużycia pozostaną one na niezmienionym poziomie, zamrożone zostaną też stawki opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął 30 z 74 zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Odrzucono m.in. poprawki, które przewidywały podniesienie limitu zużycia na gospodarstwo domowe w wysokości 2 MWh rocznie o 0,5 MWh na każde uczące się dziecko w wieku do 26 lat przy jednoczesnym wykreśleniu zapisu o wyższym limicie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz podniesienie limitu do 6 MWh w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego za pomocą pompy ciepła. Ponadto, odrzucono też propozycję objęcia ustawą mikro, małych i średnich przedsiębiorców – proponowano, by podwyższyć im limit zużycia do 20 MWh rocznie.

Zasadniczo, ustawa przewiduje przysługujący wszystkim gospodarstwom domowym roczny limit zużycia prądu w wysokości 2000 kWh (2 MWh). Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba z niepełnosprawnością, to limit wyniesie 2600 kWh. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników, limit wyniesie 3000 kWh.

Po przekroczeniu wskazanych limitów, gospodarstwa domowe za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. W przypadku ofert wolnorynkowych rozliczenie będzie odbywać się według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Ponadto, jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca ograniczy zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 – 31 grudnia 2022 r., to w 2024 roku sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, zużywających prąd do ogrzewania. Dotyczy to również domów z pompami ciepła. Warunkiem jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do tzw. centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek wyniesie 1000 zł dla zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie i 1500 zł dla zużywających więcej.

Jednocześnie, spółki energetyczne mają nie być stratne. Przewidziano dla nich rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, z którego będzie też finansowany dodatek elektryczny.

Ponadto, w ustawie założono też podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej.

