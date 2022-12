Zełenski chce energii elektrycznej z UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał państwa Unii Europejskiej do wsparcia jego państwa dostawami energii elektrycznej.

Zełenski zwrócił się do uczestników konferencji solidarności z Ukrainą jaka we wtorek rozpoczęła się w Paryżu, zorganizowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. „Do zakończenia tego sezonu grzewczego, potrzebujemy ze strony europejskiej sieci energetycznej wsparcia awaryjnego, to jest dostaw elektryczności z państw Unii Europejskiej na Ukrainę, co najmniej w wymiarze do 2 gigawatów” – słowa ukraińskiego prezydenta zacytował portal Korrespondent.net.

Zdaniem Zełenskiego do zwiększenia możliwości importowych potrzebna jest decyzja Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E).

„Takie wsparcie może kosztować około 800 mln euro w obecnych cenach. Ale to znacznie mniej niż zaciemnienie może kosztować nas wszystkich. Nalegam, aby harmonizacja wszystkich decyzji stała się jednym z praktycznych rezultatów tej konferencji” – powiedział ukraiński przywódca.

Według niego Rosja chce pozbawić Ukrainę prądu, aby ukazać to jako „porażkę” Europy i demokratycznego oporu, jak to przytoczył Korrespondent.net.

„W odpowiedzi założyliśmy nowy format współpracy i robimy wszystko dla dobra Ukrainy, przeciwko blackoutowi i terrorowi energetycznemu. Co jest dzisiaj? Ukraina wytrzymała setki rosyjskich uderzeń o różnej intensywności w nasz sektor energetyczn, ale teraz większość naszych elektrowni została niestety uszkodzona lub zniszczona przez ostrzał. Wszystkie elektrownie wodne, wszystkie elektrownie cieplne. Wyobraźcie sobie, co to oznaczałoby dla waszego kraju” – powiedział Zełenski.

Podkreślił, że obecnie około 12 milionów ludzi w prawie wszystkich regionach i w Kijowie jest pozbawionych prądu.

„Dlatego generatory i zasilacze awaryjne stały się teraz na Ukrainie tak samo potrzebne, jak pojazdy opancerzone i kamizelki kuloodporne. Tylko w ten sposób można chronić zwykłych ludzi i warstwy społecznej w warunkach rosyjskiego blackoutu” – powiedział prezydent.

Prezydent Ukrainy wezwał UE do konkretnych ustaleń w sprawie pomocy, „Która nie tylko pomoże Ukrainie przetrwać zimę, ale także najwyraźniej udowodni to wszelkim siłom antyeuropejskim, antydemokratycznym, a przede wszystkim Rosji, że Europa nauczyła się zapobiegać katastrofom i chronić swoich obywateli”.

korrespondent.net/kresy.pl