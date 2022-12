Międzynarodowa Agencje Energetyczna obiecuje pomoc Ukrainie

Zełenski zwrócił się do uczestników konferencji solidarności z Ukrainą jaka we wtorek rozpoczęła się w Paryżu, zorganizowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Do zakończenia tego sezonu grzewczego, potrzebujemy ze strony europejskiej sieci energetycznej wsparcia awaryjnego, to jest dostaw elektryczności z państw Unii Europejskiej na Ukrainę, co najmniej w wymiarze do 2 gigawatów" - słowa ukraińskiego prezydenta zacytował portal Korrespondent.net.

Zdaniem Zełenskiego do zwiększenia możliwości importowych potrzebna jest decyzja Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E).