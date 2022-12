Kolejne eksplozje na terenie Rosji [+FOTO]

Media poinformowały we wtorek o eksplozjach w miejscowościach Klińce i Klimowo w obwodzie briańskim w Rosji, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą. Wybuchy miały miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek. Lokalne rosyjskie władze podały, że zdarzenie w Klińcach było „wynikiem ostrzału ukraińskich sił zbrojnych”. Nie przekazano informacji na temat ewentualnych ofiar.

Heavy explosions reported in #Bryansk region

Local media report that the explosions took place on the territory of a military unit.

According to them, it is about the town of Klintsy and the village of Klimovo which located near the border with #Belarus and #Ukraine.

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022