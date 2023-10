Ukraiński portal: Ukraina powinna albo przedstawić dowody, albo wziąć odpowiedzialność za wybuch w Przewodowie

Jeżeli władze ukraińskie mają mocne dowody na to, że ataku na Przewodów dokonała armia rosyjska, to dowody te powinny zostać upublicznione. A jeśli nie, to powinieneś przyznać się do winy – pisze w czwartek portal Europejska Prawda.

Zwraca uwagę, że od samego początku, gdy tylko ogłoszono wersję dotyczącą możliwego zaangażowania ukraińskich wojskowych, władze polskie nieustannie podkreślały, że w tym przypadku mówimy o tragicznym zdarzeniu, za które w dalszym ciągu odpowiedzialna jest Rosja. “Gdyby nie rosyjski ostrzał, nie byłoby potrzeby wystrzeliwania tej rakiety”.

“Mimo to stanowisko Ukrainy było absolutnie kategoryczne. Oficjalny Kijów wykluczył jakąkolwiek możliwość, że jest to rakieta ukraińska”.

„W wieczornym raporcie, który otrzymałem osobiście – od dowódcy Sił Powietrznych do Naczelnego Wodza Załużnego – nie mam wątpliwości, że to nie był nasz rakieta i nie nasz atak rakietowy. Nie ma sensu im nie ufać , Przeszedłem z nimi wojnę” – powiedział 16 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niechęć do wzięcia odpowiedzialności może mieć znacznie gorsze konsekwencje – twierdzi publicysta.

Ukraina nie uznaje za zakończone śledztwa w sprawie eksplozji rakiety w Przewodowie – informuje portal Europejska Prawda. Portal powołuje się na źródło w ukraińskim rządzie. Rozmówca portalu twierdzi, że o zakończeniu śledztwa w sprawie eksplozji w Przewodowie można mówić dopiero po przedstawieniu wyników dochodzenia przez ukraińską komisję śledczą. “To jeszcze nie nastąpiło. Ukraińska komisja nie przedstawiła jeszcze swoich wyników, więc nie możemy powiedzieć, że wyniki śledztwa ogłoszone przez stronę polską są ostateczne. Tak czy inaczej, to nie jest nasza wina” – portal cytuje w piątkowym materiale wysokiego ukraińskiego urzędnika.

W czwartek w Lublinie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do niedawnych doniesień medialnych, według których polscy biegli nie mają wątpliwości, że wybuch w Przewodowie w listopadzie 2022 roku, w wyniku którego zginęły dwie osoby, spowodowany był przez trafienie rakiety z ukraińskiego systemu obrony powietrznej.

“Śledztwo prowadzone przez polskich prokuratorów doprowadziło do wydania opinii, która w sposób kategoryczny wskazuje, iż ta rakieta była rakietą ukraińską – produkcji jeszcze sowieckiej, rosyjskiej. Jeżeli chodzi o miejsce wystrzelenia i przynależność do konkretnego zgrupowania wojskowego, była to rakieta ukraińska” – poinformował Zbigniew Ziobro, powołując się na opinię biegłych.

Dopytywany o kwestię postawy strony ukraińskiej minister przyznał, że Ukraińcy od dłuższego czasu nie współpracują z polskimi śledczymi.

15 listopada ubiegłego roku w Przewodowie (woj. lubelskie) spadł pocisk. W wyniku jego eksplozji zginęły dwie osoby.

Już następnego dnia prezydent USA Joe Biden oświadczył, że jest mało prawdopodobne, że rakieta została wystrzelona z Rosji. „Nie chcę przesądzać, dopóki całkowicie tego nie zbadamy, ale jest mało prawdopodobne, że została wystrzelona z Rosji, zobaczymy” – powiedział.

Wskazywały na to także doniesienia zachodnich agencji prasowych.

Także prezydent Andrzej Duda powiedział, że na terytorium Polski spadła najprawdopodobniej rakieta wystrzelona przez ukraiński system obrony powietrznej S-300. Zaznaczył, że nie można tu mówić o celowym ataku na Polskę, a najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Usprawiedliwiał przy tym stronę ukraińską i mówił, że wina jest po stronie Rosji.

Początkowo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełnski twierdził, że na terytorium Polski spadła rosyjska rakieta. Mówił, że „nie ma wątpliwości, iż to nie była ukraińska rakieta”. Później, m.in. po wypowiedziach polityków z USA, złagodził swoje stanowisko.

Przypomnijmy, że stacja CNN podała po zdarzeniu, że lot rakiety, która spadła na terytorium Polski, był śledzony przez samolot NATO, krążący nad polską strefą powietrzną. Dane ze śledzenia pocisku zostały przekazane Polsce i Sojuszowi.

Należy przypomnieć, że na miejscu zdarzenia pracowali nie tylko polscy, lecz także ukraińscy śledczy.

