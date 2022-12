Fabryka z Charkowa ewakuowana do Radomia. Ukraińcy dostali część wielkiej hali

Feniks ST to ukraińska firma, która została w dużej części przeniesiona z Charkowa do Radomia – do radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Gołębiowie – informuje serwis Echo Dnia w poniedziałek. Firma już działa w Radomiu. Niedługo zacznie instalować się w nowej hali, dostała też w dzierżawę jedną kondygnację nowo zbudowanego biurowca przy ulicy Marii Fołtyn.

Ukraińska firma zajmuje się produkcją gadżetów i drobnego sprzętu z metalu, a także akcesoriów kosmetycznych. W przeniesieniu firmy pomagali przedstawiciele władz Radomia, kierownictwo Agencji Rozwoju Przemysłu oraz radomscy przedsiębiorcy. Feniks ST zatrudniał w Charkowie 1600 osób. W Radomiu zatrudnienie znaleźli przede wszystkim Ukraińcy.

Aktualnie w Radomiu zatrudnia 250 osób, ale będzie ich więcej. Sprowadzane są jeszcze maszyny z Ukrainy i kupowane nowe – już w Polsce.

„Ewakuacja i urządzanie w Radomiu odbywało się w spartańskich warunkach. Maszyny ustawiano pod dachem remontowanej właśnie hali po byłych Zakładach Maszyn do Szycia 'Łucznik’ na Gołębiowie i w ramach postępu prac 'przekładano’ je na wyremontowane już części obiektów. A co z pracownikami fabryki w Charkowie? Wielu z nich uciekło do zachodnich regionów Ukrainy, teoretycznie tam też trwa jakaś produkcja” – relacjonuje Echo Dnia.

W piątek ukraińskiej firmie przekazano część odrestaurowanej wielkiej hali produkcyjnej. Wyremontowano ją na koszt Agencji Rozwoju Przemysłu. Działają tam też inne firmy, w tym Altha Power Matalurgy, szwajcarska firma Schlegel AG, a także niemiecka firma motoryzacyjna Durr Poland.

Ukraińcy zajmą łącznie 7,5 tysiąca metrów kwadratowych hal produkcyjnych oraz 1,5 tysiąca metra kwadratowego powierzchni biurowych. Przeniesienie firmy sprawiło, że w 90 procentach zapełniły się wszystkie nowe powierzchniew wyremontowanej gruntownie hali i w wyremontowanym budynku biurowym, a także w nowym, dopiero zbudowanym biurowcu.

Modernizacja i przebudowa budynków wchodzących w skład dawnej fabryki maszyn do szycia została rozpoczęta w IV kwartale 2019 roku – podkreśla Agencja Rozwoju Przemysłu. Koszt modernizacji to ponad 25 milionów złotych netto.

echodnia.eu / Kresy.pl