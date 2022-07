Rosyjskie rakiety uderzyły w centrum miasta na zachodniej Ukrainie [+VIDEO]

W centrum Winnicy doszło do pożaru spowodowanego przez uderzenie pocisków rakietowych. Są ofiary śmiertelne.

Według szefa policji Ihora Klimenko na położone na zachodniej Ukrainie miasto spadły trzy pociski. Twierdzi on, że rakiety lub jedna rakieta trafiła w budynek biurowy wskutek czego doszło do również do uszkodzeń okolicznych budynków mieszkalnych, jak zrelacjonował portal „Dzerkało Tyżnia”.

Klimenko podał liczbę dwóch zabitych i sześciu rannych w wyniku wybuchów pocisków. W miejscu uderzenia jednej z rakiet doszło do pożarów zaparkowanych samochodów. Płomienie objęły według niego około 50 maszyn. Miejscowa straż pożarna podjęła akcję gaśniczą.

President Zelenskyy’s reaction on arrivals in Vinnytsia:

„Rocket strikes in the city center. There are wounded and dead, among them a small child. Every day, Russia destroys the civilian population, kills Ukrainian children, directs rockets at civilian objects. pic.twitter.com/MEFqQEck7P

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 14, 2022