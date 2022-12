Atak na rosyjskie lotnisko wojskowe w Kursku [+VIDEO]

Władze obwodu kurskiego przekazały we wtorek, że doszło do ataku bezzałogowca na lotnisko wojskowe w Kursku. Kursk znajduje się około 100 km od ukraińsko-rosyjskiej granicy.

Gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt przekazał na Telegramie, że „w wyniku ataku bezzałogowca zapalił się zbiornik z ropą”. „Nikt nie ucierpiał. Pożar jest lokalizowany” – dodał. Poinformował, że postanowiono przedłużyć żółty – wysoki – poziom zagrożenia terrorystycznego na kolejne dwa tygodnie. W związku ze zdarzeniem odwołano zajęcia dwóch szkołach.

Lokalne władze podały, że doszło do ataku bezzałogowca, który spowodował zapalenie się zbiornika z ropą.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające pożar.

An oil tanker caught fire near an airfield at #Kursk, #Russia as a result of a drone attack. Now there is a large-scale fire there. pic.twitter.com/rHVy7R9Frp

